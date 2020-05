Kraftvoll und dennoch fein – so liebevoll beschreibt die Legende seit vielen Jahrhunderten die kleine Mühle unter dem Mühlgraben in Rheinhessen. Der unverkennbare Geist und die Liebe zum Detail ruhen aber bis heute im Herzen von Jordan’s Untermühle. Nicht zuletzt ist es den legendären Mühlengeister zu verdanken, die im Verborgenen verzaubern und ein einzigartiges Wohlfühlambiente schaffen.

In Jordan’s Untermühle werden Landhausträume wahr. Komfort trifft Gemütlichkeit, schlichte Einfachheit verbindet sich mit elegantem Schick. Jedes der 48 Zimmer wurde individuell und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Die Doppelzimmer und Suiten beeindrucken mit ländlich-modernem Flair und einem herrlichen Blick auf Garten oder Felder und sind zum Teil mit Balkon, Badewanne, Weinkühlschrank und bequemem Boxspringbett ausgestattet. Das Zusammenspiel der Nuancen wird auch kulinarisch gelebt. Die Essenz der Produkte auf den Teller bringen, verführen und begeistern: Das ist der Anspruch des Küchenteams in Jordan’s Untermühle, das jeden Tag aufs Neue mit einfachen und ausgefallenen sowie regionalen Köstlichkeiten überraschen möchte. Die spielerische Kombination feinster Zutaten und erlesener Tropfen aus der Region verzaubern den Gaumen und schaffen einzigartige Wohlfühlmomente.

Abschalten und abtauchen und Zeit für Sich reservieren – Wellness in Rheinhessen kann so einfach sein. Das hauseigene Herz & Rebe Spa in Jordan’s Untermühle überzeugt Wellnessliebhaber mit einer schönen Badelandschaft, der modernen Saunamühle, der komfortablen Spa Lounge und dem Treatmentbereich. Im sonnendurchfluteten Panorama-Yogaraum erfährt auch der Geist eine verdiente Auszeit.

Ob zum Geburtstag, Valentinstag, Jubiläum, als Dankeschön oder um einem lieben Menschen einfach so zwischendurch eine Freude zu machen: Ein Gutschein für Jordan’s Untermühle ist immer die passende Idee – vor allem in diesen Tagen. Schenken Sie nicht nur einen Gutschein zum Verwöhnen, zum Genießen und zum Träumen – schenken Sie unvergessliche Glücksmomente, die lange in Erinnerung bleiben. Die passenden Angebote sind bei uns immer griffbereit. Mit den angepassten Buchungsbedingungen sind sie auch in unsicheren Zeiten in Jordan’s Untermühle auf der sicheren Seite. Alle Gutscheine, Angebote finden sie auf unserer Website.

Jordan’s Untermühle Köngernheim, 55278 Köngernheim, Deutschland, Tel. +49 6737 71000, info@jordans-untermuehle.de, www.jordans-untermuehle.de