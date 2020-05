Das Spa im InterContinental Bali Resort bietet eine Kombination aus exklusiven Behandlungswelten für die Heil-, Wellness- und Schönheitswünsche vieler Reisenden aus aller Welt. In den neuen Singaraja Spa Zimmern des InterContinental Bali Resorts sind Spa-Anwendungen inklusive. Als luxuriöse, erholsame Oase verwöhnt das exklusive Bali Resort und Spa nicht nur, sondern sorgt für die Entspannung und Verjüngung derjenigen, die den Anforderungen eines schnelllebigen, modernen Lebensstils entfliehen möchten.

Gefragt sind traditionelle Indonesische Beauty Rituale, einst das Privileg der Familie im Königlichen Palast. Die balinesische Massage gilt als die Königin der asiatischen Massagen und ist eine traditionelle und ganzheitliche Massageform. Sie besteht aus einer Kombination verschiedener Techniken aus Asien und Schweden: Es werden verschiedene Massageelemente aus der Akupressur, sanften Gelenkdehnungen, energetische Streichungen, Handballenmassage und Daumendruckmassage in der balinesischen Massage zusammengeführt, um so auf sanfte Weise die Selbstheilungskräfte des Körpers anzuregen, um zurück zur inneren Harmonie, Ruhe und Entspannung zu gelangen. Zudem regt sie den Stoffwechsel an und verbessert die Blutzirkulation, löst Verspannungen und mobilisiert die Gelenke. Bei Buchung eines Singaraja Spa Gästezimmers ist eine tägliche 60-minütige balinesische Massage im Spa Uluwatu für zwei Personen bereits inkludiert.

In den neuen 49 Quadratmeter großen Singaraja Premium Zimmern kommen Schönheit und Anmut traditioneller balinesischer Designästhetik mit modernstem Komfort bestens zur Geltung. Direktbuchung über: bali.intercontinental.com/singaraja-spa

Im InterContinental Bali Resort erlebt man einen unvergleichlichen Urlaub mit Familie und Freunden. Erst kürzlich wurde es zum „Schönsten Strand Resort – Global Winner“ der Haute Grandeur Awards 2019 gewählt. Direkt am langen weißen Sandstrand der Jimbaran Bay sorgt es für eine Traumkulisse und einen absoluten Erholungsfaktor. Balinesisch inspirierte tropische Gärten, sechs erfrischende Swimmingpools mit Blick auf den Ozean, fünf Top-Restaurants und die herzliche balinesische Gastfreundschaft mit persönlichem Service: Was will man mehr?

InterContinental Bali Resort, Jimbaran 80361, Indonesien, Tel. +62 361 701 888, icbali.reservation@ihg.com, www.bali.intercontinental.com