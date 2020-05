So einzigartig, so privat und so genussvoll … Barbara und Andreas Reinisch haben auf einem außergewöhnlichen Kraftplatz, zwischen Lavendelfeldern und den südsteirischen Weinbergen, nur 25 Kilometer südlich von Graz, einen Rückzugsort mit allem erdenklichen Luxus geschaffen. In den exklusiven Chalets im heimeligen Country Stil, jeweils mit eigenem Private Spa, Sauna-Kubus und Wellness-Badewanne im Freien, freistehender Kupferbadewanne, loderndem Kamin sowie dem preisgekrönten 600 Quadratmeter großen Naturschwimmteich mit idyllischen Wohlfühloasen genießen die Gäste absolute Privatsphäre mit völliger Berührungsfreiheit.

Die Highlights im Urlaubszuhause Golden Hill sind kaum zu übertreffen. Vom Outdoor-Fitness-Kubus mit Teichblick, der exklusiven Champagner-Lounge bis hin zur Möglichkeit das eigene Pferd in das am Chalet angrenzende Paddock mitzubringen. Zusätzlich zu den Chalets wird mit dem Premium Loft ein weiterer Rückzugsort der Superlative angeboten – Individualität und Exklusivität auf höchstem Niveau. Ein 250 Quadratmeter großer Panoramakubus mit spektakulärer Aussicht, eigenem Infinity-Naturschwimmteich, 4000 Quadratmeter Park und vielen weiteren Highlights im unverwechselbaren Ambiente des Golden-Hill Resorts. Ein Urlaubszuhause getreu der Philosophie: „be private“ – und in Zeiten wie diesen „sei kontaktlos“!

Direkt ins Chalet serviert wird feinste Kulinarik und zum Private Dining ausgesuchte Spitzen-Weinen. „Für ganz besondere Momente können unsere Gäste unvergessliche Erlebnisse buchen wie Ballonfahrten, Reit- und Golfausflüge, Helikopter-Rundflüge, Genussfahrten mit einer Harley Davidson, kostenloser Verleih des BMW oder Mini, kulinarische Expeditionen und vieles mehr“, verrät Gastgeber Andreas Reinisch. Hideaways-News: Noch gibt es einen außergewöhnlichen Vorfreude-Rabatt – sowie gelockerte Storno-Bedingungen.

Golden Hill Country Chalets & Suites, 8505 St. Nikolai im Sausal, Steiermark, Österreich, Tel. +43 650 3505936, welcome@golden-hill.at, www.golden-hill.at