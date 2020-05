Inmitten sanft geschwungener Hügel und der idyllisch anmutenden Weinberge der „Toskana des Ostens“ liegt das Hotel an der Therme Bad Sulza mit der Toskana Therme – ein Domizil, in dem sich schnell ein Lebensgefühl genießerischer Gelassenheit einstellt.

Für gediegenen Komfort und erholsame Stunden sorgen elegante Hotelzimmer mit ihrem modernen Einrichtungs- und Raumkonzept. Große Fenster schaffen ein helles Raumgefühl und herrliche Ausblicke in die grüne Umgebung Thüringens. Kulinarische Leckerbissen – im Sommer am besten auf der sonnigen Terrasse – genießen Gäste in den Restaurants Felix und Felicia. Und wer den Tag bei einem exquisiten Drink oder einem Glas regionalen Wein ausklingen lassen möchte, dem bietet die Lobbybar die ideale Atmosphäre dafür.

Bade- und Wellnessbegeisterte, die ihr Haupt im Hotel an der Therme betten, kommen ganz unkompliziert und schnell in den Genuss der angrenzenden Toskana Therme: Über den Bademantelgang, der das Hotel mit dem Thermalbad verbindet, ist der Weg nicht weit – und kann ganz bequem in Badesachen zurückgelegt werden. Angekommen in der Toskana Therme zieht das Konzept Liquid Sound – Baden in Licht und Musik – die Besucher schnell in seinen Bann. Eingetaucht in das körperwarme Solewasser der Therme, schweben die Badenden schwerelos in einem Meer aus Farbe und Licht und lauschen dabei sanften Klängen der Entspannung.

Neue Maßstäbe für das stilvolle Schwitzen setzt die Saunalandschaft mit ihren Themensaunen. Die finnische Sauna, die Lesesauna „Lektarium“, die indianische Schwitzhütte oder die FullDome-Kuppel mit atemberaubenden 360-Grad-Projektionen sind nur einige Beispiele aus der multisensorischen Welt der Sauna der Zukunft.

Angebot Vorfreude ist die schönste Freude. Schenken Sie sich oder Ihren Liebsten einen Lichtblick für bessere Zeiten mit Gutscheinen aus unserem Online-Shop! Unsere Gutscheine sind:

Zeitlich unbegrenzt einlösbar

Zuhause druckbar

Ohne zusätzliche Versandkosten auch an eine abweichende Lieferadresse versendbar

Jetzt 10 Prozent beim Einkauf in Online-Shop unter www.shop.toskanaworld.net sparen!

Hotel an der Therme Bad Sulza, 99518 Bad Sulza, Deutschland, Tel. +49 36461 91000, reservation@hotel-an-der-therme.de, www.toskanaworld.net/de/34/hotel-bad-sulza/hotel