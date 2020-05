Nachdem der kroatische Tourismusminister den Plan für die Eröffnung der Sommer Tourismussaison vorgelegt hat, welcher vorhersieht, dass bis Ende Mai Reisen für Slowenien, Österreich, Ungarn, Tschechien und die Slowakei, und im Juni für Deutschland, Polen, sowie danach für alle restlichen Länder, die eine ähnliche sichere epidemiologische Situation haben, vereinfacht werden, hat der kroatische Tourismussektor mit der kroatischen Tourismusgemeinschaft einen Plan zur Öffnung von touristischen Objekten und Empfehlungen für Reisen von Touristen nach Kroatien vorgelegt.



Der Plan der Öffnung von touristischen Objekten sieht vor, dass bis Ende Mai Camps in Istrien, am Kvarner und in Dalmatien, sowie einige Hotels eröffnen werden, und im Laufe des Juni erwartet man eine Eröffnung der meisten Hotels und anderen touristischen Dienstleistungen. Die kroatischen Grenzen sind für die Ankunft der Touristen geöffnet. Bei der Einreise müssen Touristen eine Bestätigung über die Unterkunftsreservierung haben und erhalten an der Grenze Anweisungen für einen sicheren Aufenthalt im Land.



Eine touristische App ist auch in Anfertigung, damit Gäste im Voraus Ihre Ankunft anmelden können und die somit für einen schnelleren Grenzübergang sorgen wird. Die App wird ermöglichen, dass bis Ende des Monats auch ein „fast line“-Modus für den Einlass von Touristen nach Kroatien eingeführt wird.



Es wird erwartet, dass während des Junis auch Staaten aus den wichtigsten kroatischen Hauptmärkten ihren Staatsbürgern ermöglichen werden, ungestört nach Kroatien und zurückzureisen, in Anbetracht der Empfehlungen, welche die Europäische Kommission ausgegeben hat und der Tatsache, dass Kroatien eines der Länder mit der geringsten Zahl an infizierten Personen in Europa ist.



Kroatische Hoteliers und Tourismusmitarbeiter sind bestens vorbereitet für die Eröffnung der Saison. Alle Sicherheitsstandards für den Aufenthalt der Gäste werden in den Unterkunftsobjekten, Restaurants und den restlichen touristischen Inhalten anhand der Empfehlungen der kroatischen Epidemiologie, der WHO (Weltgesundheitsorganisation) und in Anbetracht auf die Empfehlungen aus den Hauptmärkten eingehalten.



Kroatien hat während der gesamten Dauer der Epidemie die Krise sehr effizient verwaltet und ist anhand der Beurteilungen internationaler Organisationen eines der erfolgreichsten Länder im Kampf gegen die Covid-19 Epidemie. Neue Fälle einer Infizierung erscheinen derzeit nur sporadisch und Kroatien hat eine der besten epidemiologischen Situationen am Mittelmeer. Das Gesundheitssystem und das System des öffentlichen Schutzes in Kroatien haben ausgezeichnet auf die Krise reagiert und das Ausbreiten der Epidemie verhindert. Das kroatische Gesundheitssystem ist mit den Kapazitäten bereit für eine rechtzeitige Reaktion im Falle eines eventuellen Auftretens des Virus.