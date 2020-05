Sonne – das bedeutet goldenes Licht und Wärme. Wir genießen es, draußen zu sein, spüren Lebensfreude. Sonnenstrahlen heben nicht nur unsere Stimmung, sondern sie sind auch wichtig für den Körper. Denn UV-Licht regt die Bildung von Vitamin D an, das für den Kalziumhaushalt und den Knochenaufbau unentbehrlich ist.

Doch wenn wir über das Lebenselixier Sonne sprechen, folgt immer auch der Aufruf, sich effektiv vor ihrer Strahlung zu schützen. Warum das so wichtig ist? UV-, aber auch IR- und HEV-Strahlung (siehe Infokasten) lassen die Haut schneller altern, können Irritationen hervorrufen und sogar zu Hautkrebs führen. UVA-Strahlen dringen bis in die Dermis ein (das ist die mittlere der drei Schichten, aus denen unsere Haut aufgebaut ist) und beschleunigen durch die Bildung von freien Radikalen (aggressive Sauerstoffverbindungen) die lichtbedingte Hautalterung. Sie schädigen Kollagen und Elastin und vermindern die Elastizität der Haut. UVB-Strahlen werden größtenteils von der Hornschicht absorbiert und lösen dort den Bräunungsvorgang aus. Sie sind aber auch für entzündliche Prozesse wie Sonnenbrand verantwortlich. So versteht man auch viel besser, warum die Sonne als Hautfeind Nummer 1 gilt. Wirksame Sonnenschutz ist daher ein wichtiger Schutz vor vorzeitiger Hautalterung. Die neuen Sonnenpflegeprodukte gibt es passend für jeden Hauttyp und für jede Situation. Denn wer viel draußen ist oder sich im und am Wasser aufhält, zum Beispiel beim Sport, braucht einen anderen Schutz als beim Bummel durch die Stadt.

Spray, Creme, Öl oder Wasser

Was auffällt, sind die angenehm leichten Texturen und die unkomplizierte Anwendung der Produkte. Vor allem mit Sprays kann man auch bei Kindern und Männern punkten, da das Auftragen und Verteilen sehr schnell geht. Ganz neu ist ein Sonnenschutzwasser, das einfach aufgesprüht wird. Perfekt, wenn Sie auch an After-Sun-Pflege denken. Sie beruhigt die Haut mit einem leichten Kühl-Effekt, lindert Hautreizungen und wirkt regenerierend. Bodylotionen nach der Sonne kennen Sie bestimmt schon. Aber auch eine After-Sun-Maske ist eine gute Empfehlung, denn sie spendet viel Feuchtigkeit und entstresst sonnengereizte Stellen im Nu.

Mittlerweile werden zahlreiche Produkte angeboten, die einen Rundum-Schutz bieten. Die also nicht nur vor UV-Strahlen schützen, sondern auch vor sichtbarem und Infrarotlicht. Und man hat festgestellt, dass auch der Schutz vor „Blue Light“ wichtig ist. Blaues Licht, das TV, Tablets und Smartphones ausstrahlen, dringt sogar tiefer in die Hautschichten ein, als das unsichtbare kurzwelligere UV-Licht. Daher: Schützen Sie sich und Ihre Familie gut, um die Sonnenseiten ganz entspannt zu genießen.