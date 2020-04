Scheinbar mitten im Nirgendwo, gleich gegenüber vom westlichsten Punkt Australiens, etwa neun Stunden Autofahrt nördlich von Perth, liegt die einsame Wildnis von Dirk Hartog Island, unfassbar schön und verlassen zugleich. Der Insel mit ihren strahlend weißen, mit Myriaden von Muscheln übersäten Stränden, liegt ein ozeanisches Paradies zu Füßen, in dem es vor Meeresschildkröten, Rochen, Dugongs und Delfinen nur so wimmelt. Auch Wale schauen hier regelmäßig vorbei. 2009 wurde die Insel, die zum UNESCO Weltnaturerbe von Shark Bay gehört, zum Nationalpark erklärt. Das Projekt „Return to 1616“ sieht vor, Fauna und Flora auf der Insel in einen Zustand zurückzuversetzen, der dem gleicht, den der Entdecker der Insel, Dirk Hartog, vor über 400 Jahren vorgefunden haben mag. Dauerhaft bewohnt wird Dirk Hartog Island seit vielen Jahren nur von der Familie Wardle – Tory und Kieran mit ihren drei Kindern, die auch die Eco Lodge auf der Insel betreiben: Das ehemalige Schafscherer-Quartier mit Ozeanblick verfügt über 6 Zimmer.