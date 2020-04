Das 3 Sterne superior Resort in Neugattersleben punktet mit herzlicher Atmosphäre, innovativen Ideen und einem stilvollen Wellnessbereich. Das umfangreiche Sportangebot und die einmalige Lage an einem See inmitten des Salzlandkreises, machen das Resort so attraktiv für einen erholsamen und abwechslungsreichen Urlaub. Während der Schließung aufgrund der Corona-Krise ist Geschäftsführer Frank Wyszkowski mit seinem Team sehr rührig. Der engagierte Geschäftsführer und Direktor des Acamed Resorts arbeitet mit seinen Mitarbeitern auf Hochtouren daran, den Aufenthalt der Gäste nach der Wiedereröffnung so sicher und komfortabel wie möglich zu machen.

„Wir haben umfangreiche Maßnahmen umgesetzt und ein strenges Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeitet, um unseren Gästen einen erholsamen Urlaub auf höchster Sicherheitsstufe unter den gegebenen Umständen zu garantieren. Aufgrund unserer Maßnahmen und innovativen Ideen sind wir Vorreiter in der Region“, so Wyszkowski.

Bereits beim Check-In hat sich so einiges für die Gäste geändert. Alle ankommenden Gäste werden von Mitarbeitern mit Handschuhen und Mundschutz in einem kleinen Saal separat begrüßt und eingecheckt. Die Schlüssel und Infomappe warten bereits und werden über einen großen Tisch ausgehändigt, der mit einem Spuckschutz versehen ist. Der Rezeptions-Tresen ist nicht mehr besetzt, sondern nur noch das Back Office. Der Check-Out und die Bezahlung erfolgen kontaktlos über die EC- oder Kreditkarte. Das Gerät wird nach jeder Benutzung desinfiziert, ebenso die Zimmerschlüssel, die vom Gast in einer Box abgelegt werden.

Regelmäßige und gründliche Desinfektion aller Flächen im gesamten Hotel, (auch im Wellness- und Außenbereich), der Toiletten, der Zimmer sowie in allen öffentlichen Bereichen ist selbstverständlich. Desinfektionsmittelspender sind im gesamten Hotel für die Gäste aufgestellt. Zum Frühstück werden zwei Zeitfenster angeboten. Zwischendurch, bevor die neuen Gäste kommen, wird einmal komplett gereinigt und desinfiziert. Auch die Außen-Terrasse wurde in mehrere Bereiche unterteilt. Neu angeschaffte Stühle und Tische sorgen für einen großen Abstand unter den Gästen. Auch die Liegewiesen wurden ausgeweitet und zusätzliche Loungemöbel sorgen für unbeschwertes Sonnenbaden an ruhigen Plätzen. Der große Vorteil des Acamed Resort ist der fast unbegrenzte Platz der, aufgrund des 20 ha großen Grundstücks und des großen Sees, zur Verfügung steht sowie die Aufteilung in drei Gebäude.

Auf über 250 qm bietet das Acamed Resort vier verschiedene Saunen, Eisbrunnen, Erlebnis-Duschen, einen Ruhebereich, einen Außen-Whirlpool, ein „Bademantel-Restaurant“ für das Mittagessen, vielfältige Kosmetik- & Massageangebote, Yoga und Nordic-Walking. Die große Panoramasauna und der Außen-Whirlpool bieten einen fantastischen Blick direkt auf den See. Im Wellnessbereich werden ebenfalls Zeitfenster vergeben, so dass sich immer nur wenige Menschen gleichzeitig dort aufhalten und somit ein entspannter Aufenthalt möglich ist.

Willkommens-Angebot mit extra Belohnung

Als Belohnung für die lange Wartezeit aufgrund von Corona bietet das Acamed Team seinen Gästen ein sehr attraktives Angebot mit einem Geschenk an. Beim Arrangement „Zuhause am See“ gibt es bei einer Buchung von sieben Übernachtungen bis zum 31.10. 2020 die achte Nacht gratis vom Hotel dazu oder man erhält 50,- Euro Guthaben bei der nächsten Buchung geschenkt. Das Arrangement beinhaltet bis zu sieben Übernachtungen in komfortablen, modern eingerichteten Zimmern inklusive Halbpension als Menü serviert und Kaffeezeit mit hausgebackenem Kuchen, kostenlose Nutzung des Wellnessbereiches, ein Fahrrad und ein Boot können kostenlos ausgeliehen werden, zweimal pro Woche einen Transfer zur Residenzstadt Bernburg, eine geführte Wanderung mit dem Hotelchef und eine Fackelwanderung sowie zahleiche weitere Extras aus dem Acamed-Verwöhnprogramm. Pro Person buchbar bis 31.10. 2020 ab 228,- Euro.

Weitere Informationen:

Acamed Resort GmbH Tel. +49 (0) 3 47 21 / 50 100 , Fax: +49 (0) 3 47 21 / 50 112 info@acamedresort.de, www.acamed.de