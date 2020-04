Sisley verteilt bis Ende dieser Woche insgesamt 100.000 Masken. Das Unternehmen strebt außerdem an, weitere Masken zu importieren oder zu produzieren, um diese an Krankenhäuser oder Regierungsbehörden weiterzugeben. Sisley hat an Einrichtungen aus dem medizinischen und sozialen Bereich in der Nähe seiner Produktions- und Logistikstandorte bereits 500 Schutzkleidungen und 10.000 Hygieneprodukte gespendet und arbeitet unablässig an der Produktion von hydroalkoholischen Gelen. Derzeit werden am Standort im französischen Blois fünf Tonnen Lotion hergestellt, die in den kommenden Tagen in der folgenden Prioritätsreihenfolge verteilt werden:

An die Ärzteteams in ganz Frankreich, die am meisten Bedarf haben. Sisley ist Teil einer Plattform, die von der FEBEA (dem französischen Handelsverband für Kosmetik- und Parfümunternehmen) eingerichtet wurde und Fabriken mit Krankenhäusern verbindet, um so schnell und so gut wie möglich auf Anfragen von Krankenhauszentren zu reagieren.

Zu den Gesundheitszentren in der Nähe seiner Standorte: Das Blois Hospital Center, das René-Dubos Krankenhaus in Pontoise, das Samu 95 sowie die EPHADs von Paris und Val d’Oise haben sowohl Masken als auch medizinische Schutzkleidung erhalten. Hydroalkoholische Lotionen wird ihnen in den kommenden Tagen zugesandt.

Medizinisch-soziale Organisationen, die von der Sisley-d’Ornano-Stiftung unterstützt werden: Bestimmten Vereinen, die von der Stiftung unterstützt werden und neben den am stärksten benachteiligten Menschen wichtige Arbeit leisten, wurde materielle Unterstützung angeboten. Über die Solidarity Donation-Plattform haben wir verschiedenen Organsationen Sisley-Hygieneprodukte wie Seife und Shampoo zur Verfügung gestellt.