„Viele unserer Gäste wären jetzt gerne bei uns in Büsum“, sagt Olaf Raffel, Geschäftsführer der Tourismus Marketing Service Büsum GmbH (TMS). „Deshalb möchten wir mit dem Mutmacher-Ticker die Sehnsucht nach Büsum stillen und die Gäste auch ein bisschen zum Schmunzeln bringen. In diesen Zeiten müssen wir enger zusammenrücken, auch wenn wir Abstand halten müssen.“ Ab sofort führen deshalb im Büsum-Ticker, der im Messenger Dienst von Telegram zu finden ist, „De 7 Hoffs“ durch die Woche. Plattdeutsch ausgesprochen bedeutet „de söven Hoffs“ so viel wie „die sieben Hoffenden“. Die Hoffs sind kleine maritime Figuren, die Hoffnung und Mut machen. Jeden Tag gibt einer der Hoffs das Thema vor, so gibt es zum Beispiel am „Dinner Dienstag“ norddeutsche Rezepte zum Nachkochen, am „Durchblick Donnerstag“ ein aktuelles 360 Grad Video von Büsums schönsten Plätzen und am „Selber-mach Sonntag“ einen Basteltipp für die ganze Familie. Hinter dem kreativen Ticker stecken die Mitarbeiter der Marketingabteilung der TMS, die in Zusammenarbeit mit den Kreativberatern Julia Jung & Stefan Niemeyer (curiopia.de) das Angebot in nur wenigen Tagen entwickelt und mit Inhalten gefüllt haben.



Anmeldung und Informationen zum Büsumer Mutmach-Ticker unter: www.buesum.de/service/buesum-ticker