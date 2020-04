Shiseido, ein weltweit führendes Kosmetikunternehmen, bleibt auch in der aktuell angespannten Situation einem seiner wichtigsten Grundwerte treu: People First. Shiseido EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) mit dem regionalen Headquarter in Paris, ergreift außergewöhnliche Maßnahmen für seine Mitarbeiter:

Das Unternehmen Shiseido hat entschieden Mitarbeiter, die von Kurzarbeit betroffen sind, zu unterstützen.

Des Weiteren hat Shiseido ein digitales Lernprogramm erstellt, mit dem alle Mitarbeiter sich in den kommenden Tagen und Wochen weiterbilden können. Es umfasst unterschiedliche Kurse, wie z.B. E-Learning Kurse zu unseren Produkten und die Digital Academy. Die Digital Academy ist eine E-Learning Plattform für alle digitalen Themen, wie Internet, E-Commerce und Social Media , so können sich die Mitarbeiter auf der ganzen Welt vernetzen – ganz im Sinn unserer Grundwerte: Connecting people – Menschen zu verbinden.

In Ergänzung zu den Maßnahmen für die Mitarbeiter möchte Shiseido EMEA auch die Gesellschaft an den wichtigsten Unternehmensgrundsätzen teilhaben lassen. Die Initiative soll den von der Covid-19-Krise am stärksten betroffenen Gemeinschaften helfen, indem wir 1 Million Euro an das Rote Kreuz spenden (die Spende wird zwischen Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und dem Vereinigten Königreich aufgeteilt). Das Rote Kreuz setzt sich für die Aufrechterhaltung der sozialen Beziehungen zu isolierten und gefährdeten Menschen ein. Darüber hinaus werden ab dieser Woche in den Fabriken von Shiseido in Frankreich Desinfektionsmittel hergestellt, um Engpässe in Krankenhäusern und Altersheimen zu beheben.

„People First ist der Kern unserer DNA als japanisches Unternehmen und die Essenz von Shiseido. Seit unserer Gründung im Jahr 1872 wurde es so weitergegeben und ist bis heute – für jeden Mitarbeiter – das Herzstück unseres Handelns. In dieser herausfordernden Situation ist diese Philosophie noch relevanter“, sagt Masahiko Uotani, President und Group CEO von Shiseido Co., Ltd. „Ich sehe alle unsere Mitarbeiter als wertvolle Mitglieder der Shiseido-Familie. Deshalb bin ich sehr stolz darauf, die EMEA-Region bei der „People First“- Initiative zu unterstützen.“