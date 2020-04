Gerade in der aktuellen Zeit nimmt der gemeinsame Lese- und Hörspaß wieder zu. Doch das heimische Bücherregal ist meist begrenzt. Mit Nextory holen sich Leseratten und Hörbuchfans ihre eigene virtuelle Bibliothek nach Hause. Egal, welches Alter und welche Interessen: Der neue Flatrate-Service aus Schweden sorgt mit über 250.000 deutsch- und englischsprachigen Hörbüchern und E-Books dafür, dass die Zeit und das Familienleben zu Hause mit tollen Geschichten bereichert werden. Um die Nextory Vielfalt zu genießen, genügt ein Smartphone oder Tablet – Extraequipment ist nicht notwendig. Einfach auf das gewünschte (Hör-)Buch klicken, in die App laden und zu jeder Zeit auch (in der App) offline hören bzw. lesen. Für Kinder lassen sich eigene Profile erstellen, in denen sie sicher und nach Herzenslust nach ihren Lieblingshelden und -abenteuern suchen können.

Wie funktioniert es? Einfach die Nextory App herunterladen, sich für das passende Angebot entscheiden (ohne Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar) und los geht’s. Nach dem Start der App kann beim Hörbuch das Vorlesetempo bestimmt und bei Bedarf der Sleeptimer aktiviert werden. Für das perfekte Leseerlebnis stehen eine Lesezeichenfunktion, eine Schriftgrößenauswahl und verschiedene Bildschirmoptionen zur Verfügung. Weitere Funktionen sind bei Nextory für die kommende Zeit geplant.

Weitere Informationen unter www.Nextory.de.