Seit Wochen leisten Ärzte und Pflegekräfte Außergewöhnliches – dieses hingebungsvolle und tapfere Engagement verdient ein großes Dankeschön. L’Occitane unterstützt ab sofort Pflegeeinrichtungen und medizinisches Personal in der schwierigen Zeit: Über 11.000 Handcremes wurden bereits an Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in Deutschland gespendet. Unter anderem an die Uniklinik Düsseldorf, die Uniklinik Köln und die Asklepios Klinik in St. Augustin.

Bei der täglichen Arbeit mit Menschen werden die Hände stark beansprucht. Häufiges Händewaschen und Desinfektionsmittel sind unerlässlich für die wichtige Arbeit, strapazieren aber die Haut. Als engagierte Marke mit besonderer Handpflege-Expertise möchte L’Occitane genau hier helfen und unseren Helden etwas zurückgeben, um Danke zu sagen.

Kleine Helden machen den Unterschied

L’Occitane möchte auch kleine Einrichtungen berücksichtigen und sucht aktiv nach Unternehmen mit einem Personalvolumen bis ca. 50 Personen, um sie mithilfe von Handpflegeprodukten zu unterstützen. Interessenten können sich über spenden@loccitane.com an die Marke wenden. Zudem startet L’Occitane einen Aufruf zur digitalen Spendenaktion: Bei einem Einkauf über den Online-Shop können Kunden zusätzlich 1€ spenden. Für jeden gespendeten Euro gibt L’Occitane eine weitere Handcreme an Pflegeeinrichtungen in Deutschland.