Um die lokalen Krankenhäuser im Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen, hat Dr. Christine Schrammek Kosmetik seine Desinfektionsmittel und Mundschutz-Vorräte gesammelt und an die Uniklinik Essen sowie die Kinderintensivstation im Bergmannsheil in Gelsenkirchen gespendet. 500 Mundschutze und ca. 5 Liter Desinfektionsmittel gehen an die Uniklinik und 200 Mundschutze an die Kinderintensivstation. Auf diesem Wege unterstützt das Unternehmen direkt und schnell die Menschen, die in der ersten Reihe stehen, um das Virus zu besiegen und sagt DANKE an alle Helferinnen und Helfer, die in der aktuellen Situation für uns da sind und ihr Bestes geben, um die Pandemie zu stoppen.