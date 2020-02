Die perfekte Lage ist schon mal die halbe Miete. Und damit kann das Luxushotel in Maskat, der Hauptstadt des Sultanats Oman, wahrlich punkten. Und: The Chedi gilt als eines der modernsten Resorts des Landes. Am „Ort des Fallens“, das bedeutet der Name Maskat übersetzt, kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes in den 103 Meter langen Pool oder an den 370 Meter langen Sandstrand fallen lassen.

Das von Jean-Michel Gathy entworfene Resort eroberte als erstes zeitgenössisches Hotel im Sultanat die moderne Szene und lässt Elemente der osmanischen Architektur und Zen-Ästhetik miteinander verschmelzen. Die ökologische Sensibilität des Hauses zeigt sich durch die Abwasseraufbereitungsanlage. Sie recycelt Wasser, das dann für die Gartenbewässerung verwendet wird. Mithilfe einer Umkehrosmoseanlage, wird Meer- in Trinkwasser umgewandelt. Zudem reduzieren spezielle Armaturen den Wasserverbrauch.

Die grüne Idee zieht sich wie ein roter Faden durch das elegante Haus. Die preisgekrönte Küche des Hotels bezieht ihre Meeresfrüchte und Fische von einem lokalen, zertifizierten Fischereibetrieb. Kräuter, Obst und Gemüse kommen aus einer nahen, nachhaltig bewirtschafteten Landwirtschaft. Und im Spa? Setzt man auf Pflegeprodukte, deren Verpackungen aus recyceltem Kunststoff sind. Wer ins The Chedi reist, wählt einen grünen Luxusurlaub.

www.ghmhotels.com/en/muscat/