Sie wollen in ein Hotel? Im Seehotel Niedernberg bei Aschaffenburg bekommen Sie gleich ein ganzes Dorf inklusive See. Die Zimmer sind in verschiedenen, teilweise Fachwerk-Häusern untergebracht, die sich um den Dorfkern gruppieren. Natürlich gibt es neben einem Restaurant, einem Café und einem Weinlädchen auch ein Spa. Für alle Behandlungen werden exklusiv die Produkte der französischen Thalassomarke Thalgo verwendet. Und wenn Sie mit dem Buchen noch etwas warten möchten und lieber den Sommer in Niedernberg erleben wollen, dann sollten Sie unbedingt auch auf die hoteleigene Insel mit coolem Beach-Club.

www.seehotel-niedernberg.de