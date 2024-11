Violeta Pantic ist die neue Direktorin und Gastgeberin im Seehotel Niedernberg, das Dorf am See. Seit kurzem leitet sie das Management des Vier-Sterne-Hotels mit dem Charakter eines Dorfs, bestehend aus vielen einzelnen Häusern und Veranstaltungslocations.

Pantic führt das Seehotel Niedernberg organisatorisch, markentechnisch und strategisch in die Zukunft und will dabei besonders die hochwertige handwerkliche Qualität und Vielfalt weiter in den Fokus rücken. Pantic ist außerdem bekannt für ihre eingehende Entwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Die Menschen brauchen das Gefühl, das Wissen und das Vertrauen darin, dass sie nie stehenbleiben“, sagt die erfahrene Hotel- und Gastronomiemanagerin. „Es ist wichtig, Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen für jede Aufgabe, die sie übernehmen und ausüben, ein Gefühl von Werkstolz zu vermitteln.“

Vor ihrer neuen Tätigkeit war Pantic von November 2019 bis Juli 2024 Hotelmanagerin im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe. Dem voraus ging die Position der Gastronomieleiterin im Seehotel Niedernberg.

„Meine neuen Aufgaben bedeuten für mich auch eine Rückkehr – mit mehr Erfahrung, neuen Perspektiven und Kompetenzen. Ich freue mich sehr, diese an neuer alter Wirkungsstätte zur Entfaltung zu bringen, damit wir gemeinsam im Team unser großes Kleinod am Ufer des Mains weiter gestalten und wachsen lassen können.“

Vor ihren Tätigkeiten im Seehotel Niedernberg und dem Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe arbeitete Pantic unter anderem als Gastronomieleiterin im Hotel Mawell Resort Langenburg, als stellvertretende Restaurantleiterin im Panoramahotel Waldenburg, als Betriebsleiterin im Restaurant Entenbeck, Schwäbisch Hall, sowie als Brasserieleiterin im Sudhaus an der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall.