Umgeben von Wiesen, Wäldern und den Stubaier Alpen mit ihren Gletschern und Dreitausendern liegt das Hotel Plunhof im Ridnauntal in Südtirol. Eine herrliche Urlaubsregion, die noch bis 1979 von der Tradition des Bergbaus geprägt war – und das seit dem 13. Jahrhundert. Der dortige Schneeberg war das höchstgelegene Bergwerk Europas. Das ist lange her. Heute fährt keine Lore mehr in die tiefen Stollen ein, um Silber und Blei zu fördern.

Ganz in Familie

Dafür steht im idyllischen 850-Einwohner-Dorf Ridnaun mit dem Plunhof ein außergewöhnliches Wellnesshotel, das sich rundum dem Bergbau widmet – vor allem im außergewöhnlichen Acqua Minera mit dem Spa Minera. Heimat, Tradition und Familie: Das sind die Werte, die bei den Gastgebern ganz groß geschrieben werden. „Heimat der Generationen“ ist denn auch das Motto des Hauses. Zusammen mit ihrer Mutter Paula betreiben die acht Volgger-Geschwister den Plunhof – sympathisch, unaufgeregt und mit viel Aufmerksamkeit für ihre Gäste. Jedes Familienmitglied hat seinen Aufgabenbereich: ob in der Küche, im Service, im Büro oder im Spa. Mittlerweile ist die dritte Generation am Start.

Diesen Familienzusammenhalt, die harmonische Atmosphäre spüren Gäste ab dem ersten Moment. Hier passt und stimmt alles, hier fühlt sich jeder aufgehoben, wird herrlich umsorgt und nächtigt angenehm in wohligheimeligen Zimmern. Das Symbol des Bergbaus – Schlägel und Eisen – ist schickes Design-Element. Nette Idee: Acht Zimmer tragen den Namen eines Volgger-Familienmitglieds – mit je einem Kinderfoto an der Tür.

Unter und über Tage

Herzstück des 4-Sterne-Superior-Hotels ist das Acqua Minera. Da wurde mit viel Liebe zum Detail ein schickes Wellness-Areal geschaffen, das staunen lässt. Die verbauten Materialien stammen aus der Region. So wurden für die Steintröge Felsblöcke aus dem Bau-Aushub geschlagen. Auf 4000 Quadratmetern heißt es: Raus aus dem Alltag, rein in den Berg, relaxen unter und über Tage. „Entspannung auf“ also „Glück auf“. Alle Bereiche tragen Namen aus der Bergmann-Sprache: Sauna-Areal heißt Knappenreich nach der damaligen Bezeichnung der Bergmänner. Es gibt eine Stollensauna, in dem eine Lore – ein Transportwagen – als Saunaofen kräftig einheizt. Und der Silber-Dampfkessel verspricht dank des Südtiroler Silberquarzits ein Energiebad. Tageslicht und Dunkelheit, drinnen und draußen, Wasser und Stein, die Kraft der Natur hautnah – all das zu spüren, sind unvergessliche Wellnesserlebnisse.

SPA-inside-Mitarbeiterin Bianca Herrmann zog es vor und nach ihren Mountainbike-Touren in den 20 Meter langen Indoorpool.

Was sind Highlights im Acqua Minera?

Das Konzept ist so durchdacht und stimmig, dass es ein einziges Highlight ist. Dennoch: Herrlich ist ein Bad im Außenpool, weil Gäste von dort einen tollen Blick auf die Berge und die gegenüberligende Kapelle der Bergleute haben. Nach einem Saunagang im Ruheraum Himmelreich relaxen, das hat auch was. Der Raum über der Knappensauna ist ziemlich cosy: Flammen- und Wasserspiel sind wunderbar zum Runterkommen. Kronleuchter, deren Kristalle von der Decke zu perlen scheinen, geben dem Raum das gewisse Etwas.

Welche Behandlung müssen Gäste unbedingt ausprobieren?

Alle Treatments setzen auf die Kraft der Natur, auf Wasser, Salz, Erde, Kräuter und Stein. Etwas Besonderes ist die Silberquarzit-Urstein-Massage. Diese einzigartige, prickelnde Behandlung ist ein Zusammenspiel zwischen energetischem Stein, Alpenkräuter-Essenzen und einer speziellen Massagetechnik. Und für Gesicht empfi ehlt sich unbedingt die Celltresor-Behandlung von Dr. Spiller. Die Produkte basieren auf Chiemgauer Quellwasser und natürlichen Essenzen. Eine gezielte Muskelrelaxation sorgt für tiefgreifende Glättung und entspannt die Gesichtszüge.

HOTEL PLUNHOF

Von Innsbruck aus ist es nur noch eine gute Stunde bis nach Ridnaun. Auf der Brenner Autobahn geht es bis Sterzing, von dort in 18 Minuten nach Ridnaun in den Plunhof. www.plunhof.it