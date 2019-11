Vietnam wird vielleicht nicht mehr als Geheimtipp in Südostasien gehandelt, doch das hat seiner exotischen Schönheit kaum geschadet. Und wer nicht nur in die berühmte, aber leider total überlaufene Halong-Bucht will, dem sei die weniger bekannte Region um die Küstenstadt Quy Nhon wärmstens ans Herz gelegt. Etwas abseits des unaufgeregten Urlaubsortes mit herrlich breiter Strandpromenade hat Ende letzten Jahres ein ganz besonderes Schmuckstück eröffnet: Die Anantara Quy Nhon Villas sind die dritte und dabei exklusivste Anantara-Adresse in Vietnam. Als reines Villenresort mit nur 26 Häusern konzipiert, genießen die Gäste eine einzigartige Traumlage.

Einmal angekommen, staunt man zuerst über die herrliche Aussicht auf das Meer mit der hoteleigenen Bucht und dann über den großen Pool, den jede Villa hat (die Villen 16 bis 27 sind in der ersten Reihe direkt am Strand, die anderen etwas höher gebaut in der zweiten Reihe). Und irgendwann spürt man auch die Ruhe, die von diesem 5-Sterne-Hotel ausgeht. Die wenigen Gäste kommen bewusst zum Entspannen her, nicht zuletzt auch wegen des Spas. Das versteckt sich auf einer Anhöhe inmitten eines kleinen Dschungels. Über einen Holzsteg gelangen die Gäste in die große lichtdurchflutete Spa-Lobby. Die bodentiefen Fenster geben den Blick frei aufs Meer. Von hier wird man von den Spa-Mitarbeitern abgeholt und in die Behandlungszimmer gebracht, die alle mit ihrem Cosy Chic so begeistern, dass man die Augen gar nicht schließen möchte. Doch spätestens wenn es nach Zitronengras-Massageöl duftet, das Kokosnuss-Milchbad lockt oder ein Scrub mit Minze, grünem Tee und Meersalz zubereitet wird, tut man das.

Um nach so einer entspannenden Behandlung wieder etwas munter zu werden, empfiehlt sich ein Strandspaziergang oder eine kleine Tour nach Quy Nhon. Tipp: Probieren Sie dort in einem der Cafés an der Promenade unbedingt einen vietnamesischen Kaffee aus, der mit Eiswürfeln und süßer Milch serviert wird.



ANANTARA QUY NHON VILLAS

Die Küstenstadt Quy Nhon liegt genau zwischen Nha Trang und Da Nang. Das etwas außerhalb gelegene 5-Sterne-Resort erreicht man in etwa 50 Fahrminuten vom Quy Nhon Airport aus. Flüge werden täglich aus Ho Chi Minh City (zirka eine Stunde) und aus Hanoi (etwa 95 Minuten) angeboten.

www.anantara.com