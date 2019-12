Nur noch eine knappe Wochen bis zum 1. Advent! Wir sind ganz ehrlich, wenn du jetzt noch eine Weihnachtskampagne für die sozialen Medien erstellen willst, musst du dich ranhalten. Aber mit unseren Tipps schaffst du das! Du hast sicher schon viel Erfahrung mit weihnachtlichen Aktionen in deinem Geschäft – jetzt geht es darum, deine Reichweite zu steigern!

Adventskalender in den sozialen Medien sind eine tolle Möglichkeit, mehr Fans, Reichweite und Umsatz zu generieren. Eine Möglichkeit ist, jeden Tag ein Türchen zu öffnen oder vier bis fünf zu jedem Adventssonntag und zu Heiligabend. Wofür auch immer du dich entscheidest – mache schon jetzt erste Ankündigungen, dass es einen Adventskalender geben wird!

Was sich hinter den Türchen versteckt, sollte in jedem Fall zu deinem Unternehmen passen. Besonders beliebt sind natürlich Gewinnspiele, bei denen es Produkte, Proben, Merchandise, Rabatt-Aktionen oder Gutscheine zu gewinnen gibt. Du könntest auch einen Make-up- oder Duftkurs für deine Adventskalender-Gewinner organisieren, welchen du dann ebenfalls in den sozialen Medien mit Fotos, Videos, etc. begleitest.

Profi-Tipp: Bewegte Bilder – animiert, als GIF oder Video – fesseln die Aufmerksamkeit mehr als statische Bilder.

Dein oberstes Ziel sollte dabei immer sein, subtil für dich, deine Produkte und Services zu werben. Wer nicht gewinnt, soll idealerweise in dein Geschäft oder deinen Online-Shop kommen und das Produkt oder die Services selbst kaufen. Die einfachste Variante sind (weihnachtliche) Fotos vom Gewinn mit einem einheitlichen Foto-Rahmen. Die Türchen sollten jeden Tag um dieselbe Zeit veröffentlicht werden und es sollte eine einheitliche Dauer für die Teilnahme geben. Ob du diese am selben Abend schließt oder nach drei bis sieben Tagen, ist dir überlassen.

Profi-Tipp: “ Suche dir verschiedene Partner, wie Kosmetikhersteller oder täglich wechselnde Influencer, die jeden Tag deine Adventskalender-Türchen auch mit veröffentlichen. Häufig gibt es den Preis dann zweimal zu gewinnen, man muss aber in jedem Fall Fan beider Kanäle werden, das ist vor allem auf Instagram sehr verbreitet.“

Um an der Verlosung teilzunehmen, kannst du deinen Fans eine Reihe von Aufgaben stellen:

deine Seite liken/dir zu folgen

deinen Beitrag zu liken und

in den Kommentaren eine bestimmte Frage zu beantworten oder ein Rätsel zu lösen, passend zum Gewinn oder Thema.

Oder in die Kommentare ein Bild von sich zu posten, zu einer von dir gestellten Aufgabe (nur auf Facebook möglich).

Du kannst deine Fans gern zum Teilen des Adventskalenders aufrufen, doch das sollte keine Teilnahmebedingung sein oder die Gewinnchancen beeinträchtigen. Die Teilnahmebedingungen sind ganz wichtig bei allen Gewinnspielen in den sozialen Medien. Denkt immer daran, diese mit zu veröffentlichen! Alternativ kannst du auch jeden Tag weihnachtliche Bilder, Videos, Zitate oder Gedichte veröffentlichen – oder Tipps zu tollen Geschenkideen und der Hinweis, dass man sich natürlich am besten in eurem Geschäft beraten lässt, kauft und verpacken lässt – von dir und deinem Team. Frohes Fest!

Jessica Hilberath führt Interessierte in Trainings und Einzelcoachings an das Thema Social Media Marketing heran. Über ihre Agentur übernimmt sie auch den Aufbau und die Pflege deiner Social-Media-Kanäle. www.setupcoach.de