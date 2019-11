Es ist leicht, sich in Sardinien zu verlieben. In die abwechslungsreichen Küsten und Strände, die schon mal Karibikgefühle aufkommen lassen. In die Macchia-Duftwolken im wilden Bergland, die Kraftorte im Nirgendwo oder das bunte Treiben in den Straßen der Städtchen. Für die beiden DuMont-Autoren ist die italienische Mittelmeerinsel eine spannende Welt, die manches Rätsel aufgibt. Denn die Kultur und Bräuche der Sarden sind besonders alt und besonders sardisch. Wer schuf die Rundtürme aus der Bronzezeit, die tausendfach über das Land verstreut sind? Warum werden bei traditionellen Festen halsbrecherische Pferderennen veranstaltet? Und was erzählen uns die Wandgemälde von Orgosolo?

Sardinien lädt zum totalen Entspannen ebenso wie zu recht ungewöhnlichen Entdeckungen ein. Suchen Sie einfach die Lieblingsorte der Autoren auf oder folgen Sie den 15 detailliert beschriebenen Touren. Vielleicht statten Sie mal ›dem König‹ der Mininsel Tavolara einen Besuch ab oder wandern durch die Gipfelregion des Monte Ferru? Und die felsgerahmte Bucht Valle della Luna entfaltet, wie der Name schon sagt, besonders in Mondnächten ihre ganze Magie …

Verlag: Dumont Reiseverlag, 2019

300 Seiten, 18,90 Euro