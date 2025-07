Zum vierten Mal treffen sich Reiseveranstalter, Anbieter von Wellness-Dienstleistungen und andere Professionals bei „Synergy – The Retreat Show“, einer Fachmesse für die Retreat-Industrie. Der Fokus liegt dabei auf Wellness-Reisen und -Veranstaltungen. An drei Tagen im Oktober können sich rund 300 Branchen-Insider vom Hotelier bis zum Reisejournalisten vernetzen, Trends diskutieren, Wissen austauschen, neue Geschäftspartnerschaften eingehen und bestehende vertiefen. Die Veranstaltung wird von Vorträgen und Workshops flankiert. „Synergy – The Retreat Show“ findet vom 7. bis 10. Oktober 2025 auf Sardinien statt. www.theretreatshow.com