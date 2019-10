Eine Werkbank im Hotel? Basteln und Schrauben im Urlaub? Klar, warum auch nicht. Das Wetter an der Ostsee kann ja auch mal ungemütlich werden, und wenn dann die Radtour mit dem trendigen Bambus-E-Bike, der Schnupperkurs im Stand-up-Paddling, der Fotokurs oder der Segeltörn buchstäblich ins Wasser fallen, dann geht’s ab an die Bank, die hier Work@TheDocks heißt. Wer lieber kickern will, bitte sehr – der Kickertisch steht bereit. Kochen in der Mitmachküche im Restaurant Deli’Cara wäre auch nicht schlecht. Unter den Gästen finden sich bestimmt ein paar, die Lust dazu haben. Mitmachen, das ist das Schlagwort schlechthin in diesem neuen Lifestyle-Hotel in der Lübecker Bucht. Gerade mal ein Jahr alt, freut sich das Haus schon über eine große Fan-Gemeinde. Das Konzept will die Gäste zu aktivem Urlaubsgenuss, am liebsten in der Natur, motivieren und vor allem zu mehr Kommunikation und Erlebnissen miteinander. Geteilter Spaß ist bekanntlich doppelter Spaß! Und das in ungezwungenem, farbenfrohem Ambiente und einer offenen Atmosphäre. Dass hier jeder jeden duzt, ist selbstverständlich. Rezeptionstheke, Bar, Restaurant, Küche, drinnen und draußen – alle Bereiche gehen fließend ineinander über. Herzstück und Kommunikationszentrum ist @TheStairs, eine riesige Freitreppe aus Holz mit bunten Polstern und Sitzsäcken – die sind übrigens aus alten Bauplanen gefertigt – direkt neben der Bar, mit Blick auf die Ostsee und die Salzwiesen. Am Wochenende gibt’s hier Live-Musik.

E-mobil unterwegs sein

Ganz groß geschrieben werden beim Arborea-Konzept Natur, Nachhaltigkeit und Regionalität. So kommen alle Zutaten, die in der Küche verarbeitet werden, aus einem Umkreis von maximal 80 Kilometern. Kleiderbügel waren in ihrem früheren Leben Aktenordner, die Sitzkissen als Fischernetze aktiv. Die Gegend kann man e-mobil erkunden. Dafür verleiht das Haus Bike, Roller oder Auto. Mit den Pflegeprodukten des Öko-Trend-Labels „Stop the water while using me“ zeigt man in den Badezimmern grüne Flagge. Nach einem unternehmungsreichen Tag tut man gut daran, die Segel zu streichen – und zwar im Sparadies in der zweistöckigen Sauna oder bei Rieke. Sie ist die ungekrönte Massagekönigin!

ARBOREA MARINA RESORT NEUSTADT

In der Lübecker Bucht in Holstein, eine gute Stunde Autofahrt von Hamburg entfernt, liegt das neue Lifestyle-Resort.

www.arborea-resorts.com

