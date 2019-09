Bereits zum sechsten Mal wird deutschlandweit der Tag der Sauna gefeiert. Das Motto in diesem Jahr: Sauna. Ein Tag Urlaub! Damit soll die entspannende Auszeit vom Alltag in den Mittelpunkt gerückt werden, und das „vor der Haustür“ und nicht weit weg. Der Tag der Sauna – jedes Jahr am 24. September – ist eine Gemeinschaftsaktion des Deutschen Sauna-Bundes.

„Wir sind dabei!“, lautet die Devise zu Beginn der Sauna-Hochsaison im Herbst. Mit guten Ideen und kreativen Mitmach-Aktionen locken rund 200 teilnehmende Bäder neue Gäste und das treue Stammpublikum in die Saunalandschaften. Ein echtes Highlight auch für die Mitarbeitenden, deren Kompetenzen an diesem „Urlaubstag“ besonders gefragt sind

Eine Übersicht der teilnehmenden Saunabetriebe und ihre Aktionen werden auf der Website www.tagdersauna.de veröffentlicht.

Titelbild: Badeparadies Schwarzwald. Am Tag der Sauna verwandelt sich die textilfreie Spa- & Saunawelt Palais Vital in eine ganz besondere Bühne mit speziellen Event-Aufgüsse in der Welt der Saunen bei sanften Klänge des Gitarristen Matthias Rapp. Mit einer Badesalz-Station für Eigenkreationen und Green Smoothie als kulinarisches Special.

