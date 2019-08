Douglas, der führende europäische Premium-Beauty-Händler, präsentiert den neuen Douglas Beauty Mirror mit frischem Look und intuitiven Features. Douglas Kunden können den virtuellen Make-up-Spiegel seit Anfang Mai im Pilotstore in der Flingerstraße in Düsseldorf testen. In Deutschland, Österreich, Italien, Polen und den Niederlanden können Kunden den Beauty Mirror außerdem in der Douglas App nutzen.

Einzigartiger Service dank Augmented Reality

Mit dem Beauty Mirror können Kunden verschiedene Make-up-Looks, Produkte und Farbschattierungen per Augmented Reality ausprobieren, kombinieren und direkt kaufen. So können sie nicht nur schnell und bequem neue Make-up-Looks testen. Dank der großen Produktauswahl können sie auch die perfekten Farbtöne für sich finden. In der Pilotphase stehen dafür mehr als 1.000 Produkte der Marken Lancôme, IT Cosmetics, Urban Decay, YSL und Armani virtuell zur Verfügung. Dieses digitale Produktportfolio wird künftig sukzessiv ausgebaut. In der Douglas App bietet der Beauty Mirror außerdem zahlreiche weitere innovative Features: So können Kunden ihren virtuellen Look fotografieren, per E-Mail verschicken oder direkt auf dem Smartphone speichern und teilen.