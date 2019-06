Am 22. Juni öffnen rund 115 Yoga-Locations in Hamburg, München, Köln, Bochum und auf Sylt von 17 bis 23 Uhr für die Langenachtdesyoooga. Yogabegeisterte und -neulinge können für einen Beitrag ab 20 Euro an diesem Abend verschiedene Kurse in teilnehmenden Studios besuchen. Damit wird „Yoga für alle e.V.“ unterstützt. Der Verein hilft Menschen mit sozialem Yoga. Je mehr Leute mitmachen, umso mehr Stunden soziales Yoga kann es geben.

Wer bei der Langennachtdesyoooga mitmacht, unterstützt vielfältige Yoga-Angebote wie Yoga bei Essstörungen, für Frauen in Frauenhäusern oder auch für Menschen mit Traumabelastungen. Die Teilnehmer lernen ganz unterschiedliche Yoga-Formen wie Acro-Yoga, Lachyoga und Gong-Meditation an diesem Abend in vielen Studios kennen.

www.yoganacht.de