Üppige Olivenhaine, weite Sandstrände und bewaldete Berge bilden die perfekte Kulisse der nachhaltig entwickelten Urlaubsregion Costa Navarino am südwestlichen Peloponnes. Dort bezaubern zwei Luxushotels – The Westin Resort Costa Navarino und The Romanos – zwei 18-Loch-Golfplätze, Kinderclubs, Kultur und Shopping sowie ein umfangreiches sportliches Angebot die Gäste. In den mehr als 20 Restaurants, Bars und Cafés kann der Urlauber das vielfältige kulinarische Angebot der Region genießen und in den exquisiten Spas relaxen.

