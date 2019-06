Lach-Yoga, Aerial-Yoga, Tantra-Yoga … mittlerweile gibt es etliche unterschiedliche Arten an Yoga. Yoga ist eine Philosophie. Yoga ist ein Lebensgefühl. Und Yoga ist auch eine Gesellschaftsbewegung. Laut einer neuen Umfrage zum Thema Yogatrends und -gewohnheiten unter 2.000 Amerikanern, durchgeführt von Eventbrite und OnePoll, haben 67% der Befragten schon einmal einen Yogakurs besucht. 64% haben sich vorgenommen, ihr Training 2019 im Vergleich zum Vorjahr zu intensivieren.



Diese Zahlen spiegeln sich auch in der Anzahl der Yoga-Events auf Eventbrite wieder: Seit 2014 gab es weltweit über 3 Millionen Teilnehmer für rund 120.000 Yoga-Events.



Deutsche Yoga-Landschaft

Wer jetzt noch glaubt, dass es sich bei Yoga Events um einen kommerziellen, aus den USA herüber geschwappten Trend handelt, der sollte wissen, dass auch in Deutschland immer mehr Leute nach dem Sport auf der Matte fragen. Der globale Ticketinganbieter Eventbrite hat seine Veranstaltungs- sowie Teilnehmerzahlen eruiert.

Die Anzahl an Yoga Events hat sich von 2017 auf 2018 verdreifacht!

Dabei verzeichnete Berlin in 2018 die meisten Yogi Veranstaltungen.

in 2018 die meisten Yogi Veranstaltungen. Die meisten Teilnehmer zählte in 2018 das Yoga United Weekend in Frankfurt/Oder

Die fünf häufigsten Beweggründe für die Teilnahme an Yoga-Kursen laut Umfrage:

54% Entspannung

52% Stärkung der körperlichen und geistigen Gesundheit

51% Stressabbau

43% Stärkung des Glücksempfindens

41% Trainingseffekt



1 von 5 Yogis (21%) übt Yoga aus, um sich weniger alleine zu fühlen. 56% der Befragten, die in einer Gruppe trainieren, fühlen sich nach dem Kurs “sehr glücklich”. Hingegen nur 36% der Befragten, die Yoga alleine praktizieren, geben an sich nach dem Kurs “sehr glücklich” zu fühlen. Es hat sich also herausgestellt, dass sich bei manchen Teilnehmern eher ein Glücksgefühl einstellt, wenn sie in der Gruppe trainieren. Yoga bedeutet für viele anscheinend nicht nur ein Lebensgefühl, sondern viel mehr auch ein Gemeinschaftsgefühl.