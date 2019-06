Einfach liegen bleiben. Sich verzaubern lassen vom sanftrosa Licht. Aufstehen und vom Balkon aus zusehen, wie die Morgensonne durch die Nebelschleier bricht, der See 914 Meter tiefer und das Bergpanorama drumherum langsam Konturen bekommen. Schön! Ich könnte mich jetzt auch wieder ins Bett kuscheln – oder runter gehen in den grandiosen Infinitypool. Mit 34 Grad Celsius ist das ein gemütlich temperiertes Nass. Noch besser aber ist es, mich von den Massagedüsen im integrierten Whirlpool massieren zu lassen und das Naturschauspiel weiter zu genießen. Ich habe ja alle Zeit der Welt, quasi. Denn Frühstück wird im eleganten 5-Sterne-Superior-Hotel Villa Honegg bis 14 Uhr serviert. Ja, richtig: serviert! Im gemütlichen Salon kommt dafür eine Etagère auf den Tisch – mit einer feinen Auswahl an Früchten, Käse, Bündnerfleisch, eigenem Honig und Marmelade, frischem Brot, Brötchen, Croissants … Wem das nicht reicht, der wirft einen Blick in die Frühstückskarte. Also, raus aus dem Pool. Ein Sonnenbad auf der Terrasse heb ich mir für später auf.

Ein kleiner Zauberberg

Die 1905 erbaute und 2011 komplett sanierte Villa Honegg steht stattlich, dennoch mit einer filigranen Anmutung, oben am Berg, erreichbar über eine immer schmaler werdende Straße. Nur 23 Zimmer und Suiten gibt es, sie erfüllen höchste Ansprüche. Angenehm, dass der Inhalt der Minibar nicht nur erlesen, sondern sogar kostenlos ist. Die individuellen Räume mit Variationen in braun und beige, mit Leder und Samt, Holz und Marmor sind elegant-gemütlich, alle haben Balkon oder Terrasse. Äußerst beliebt, auch bei Tagesgästen, ist das Spa. Spektakuläre Attraktion ist der erwähnte Infinitypool. Aber auch der Indoorpool mit Unterwassermusik muss sich nicht verstecken. Spa-Managerin Luba Koch kann den Gästen außerdem in zwei Behandlungsräumen Gutes tun. Dazu arbeitet sie mit der Schweizer Kosmetik von Jacqueline Piotaz. Mir wird ein ganz besonderes Vergnügen zuteil und gleichzeitig erfahre ich ein Geheimnis: Ich erlebe das Honegg Signature Treatment, das es offiziell erst ab Mitte Mai geben wird. Eigene Produkte werden dafür aus Schweizer Kräutern und hochwertigen Ölen hergestellt. Ich bin auch im Spa auf den Holunder gekommen, der in meinem exklusiven Body Treatment wärmende Wirkung hat.

VILLA HONEGG

Wer im Hotel übernachtet, kann sich auf Wunsch vom Hotel-Shuttle-Service an der Haltestelle Ennetbürgen Post abholen lassen. Der Bahnhof Luzern ist eine halbe Stunde, der Flughafen Zürich gut eine Stunde mit dem Auto entfernt.