Schwimmen und Schwitzen in Baumwipfeln – das ist in diesem Wellnessresort im schwäbischen Langenburg möglich. Über vier Ebenen verteilt sich die 5500 Quadratmeter große Wellnesslandschaft des Mawell Resorts, deren Wald-, Jäger-, oder Event-Sauna und das Dampfbad auch für Tagesgäste offen sind. Highlight ist der 27-Meter-Turm mit Pool und weiter Sicht über das Jagsttal. Weite Teile des Spa-Resorts sind in eine uralte Natursteinlandschaft hineingebaut, in deren Innerstem die Gäste ein wohltuender Schatz erwartet: eine Salzgrotte mit Salzpool und Gradierwerk. Ebenfalls hoch oben, auf den Dächern des terrassenförmig angelegten Hotels, können Aktive ihre Runden auf dem hauseigenen Outdoor-Fitnessparcours drehen. Wer länger bleiben will, logiert gemütlich in einem der 76 Zimmer und Suiten.