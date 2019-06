Nach der kurvenreichen Auffahrt schmeckt der café con leche in der Cafeteria des Parador einfach köstlich. Der Blick schweift über die bizarre Kraterlandschaft hinüber zum Teide, Spaniens höchstem Berg – die Szenerie ist gigantisch! Was nun? Folgen Sie unseren Empfehlungen für einen Tag in Teneriffas grandioser Mondlandschaft. Vielleicht steht Ihnen aber auch der Sinn nach einem Shoppingbummel in der Inselmetropole? Oder wollen Sie lieber auf kolonialen Spuren durch La Laguna wandeln oder einen Abstecher nach La Gomera unternehmen, verträumte Dörfer und abgeschiedene Täler erkunden? Neben allen klassischen Sehenswürdigkeiten halten wir Ideen für ganz besondere Urlaubstage für Sie bereit.

Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten auf Teneriffa und der Nachbarinsel Gomera präsentieren wir in fünf Kapiteln. Innerhalb jedes Kapitels gliedern sich die Sehenswürdigkeiten in drei Kategorien: »TOP 10«, »Nicht verpassen!« und »Nach Lust und Laune!«. So weiß man sofort, was man unbedingt anschauen sollte. Und nach der Besichtigung? Wie wäre es mit einer »kleinen Pause«? Bei Ihrem Bummel durch Santa Cruz beispielsweise ist das »Piazza del Lago« ein hübsches Plätzchen zum Entspannen. Das kleine Lokal auf der Plaza de España liegt unmittelbar am Ufer des kleinen Sees. Hier kann man in aller Ruhe etwas trinken oder eine Kleinigkeit essen – beschaulicher geht es in der Hauptstadt kaum. Dagegen haben Sie in La Laguna die Qual der Wahl: Rund um die Plaza de la Concepción gibt es zahlreiche Tapas-Lokale, die alle überaus lecker Häppchen servieren. Vorschläge zum Übernachten, gute Adressen für Restaurants und Bars, Ideen für Sport und Freizeit sowie Tipps zum Einkaufen runden jedes der fünf Kapitel ab.

Zudem haben wir Ideen für erlebnisreiche Touren und Wanderungen zusammengestellt, und wie Sie vor Ort zurechtkommen, erfahren Sie im Abschnitt »Praktische Informationen«. Mit Atlasteil im Band und großer separater Reisekarte können Sie sich auf Teneriffa selbst ohne Navi nicht verfahren.

Autor: Rolf Goetz

Verlag: Baedeker, Ostfildern, 2019

204 Seiten, 15,95 €