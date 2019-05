Die schönste Zeit ist der frühe Morgen. Wenn die Wärme des Thermalwassers dicke Nebelschwaden über dem Pool bildet und den Naturstein des 5-Sterne-Hotels weichzeichnet. Im großen Becken wallen unablässig kleine Bläschen und Planktonteilchen vom naturbelassenen Boden an die Oberfläche. Entspannt ziehen Gäste ihre Bahnen in dem wohlig warmen Nass.

Das Thermalwasser von Saturnia entspringt auf 600 Meter Höhe auf dem Vulkanberg Monte Amiata. Von hier begibt es sich auf eine 40-jährige Reise, um dann angereichert mit heilkräftigen Eigenschaften, direkt in die vier Quell-Schwimmbecken des gleichnamigen Resorts zu sprudeln. Ein Bad darin wirkt auf Körper und Geist gleichermaßen entspannend. Der hohe Schwefelanteil, an dessen stechenden Geruch Gäste sich übrigens recht schnell gewöhnen, lindert Neurodermitis und Akne. Die Wärme hilft bei Muskelverspannungen, Arthrose- und Rheumaschmerzen.

Hier perlt der Alltag ab

Neben der Heilkraft des Wasser trägt auch das sportliche Angebot der Terme di Saturnia zum ganzheitlichen Wohlbefinden bei. Die bildschöne Landschaft der Toskana lädt zum Wandern, Joggen, Radfahren und bildet eine einmalige Kulisse für Yoga-Stunden. Golfer zieht es magisch auf den hoteleigenen 18-Loch-Platz, der dank des milden Klimas ganzjährig bespielbar ist. Dem kalifornischen Architekten Ronald Fream ist hier im Saturnia-Tal ein echtes Glanzstück gelungen. Die von Wäldern und Olivenhainen begrenzte 100 Hektar große Anlage schmiegt sich harmonisch in das hügelige Gelände ein und entstand unter besonderer Berücksichtigung auf die Natur. Speziell am Morgen oder in den frühen Abendstunden lassen sich auf der Runde Rehe, Fasane, Stachelschweine und viele Vogelarten beobachten. Wie im Resort nimmt Wasser auch auf dem Golfplatz eine zentrale Rolle ein. Mal kommt es in Form von großen Seen ins Spiel, mal als kleiner Teich oder Wildbach. Zudem sorgen knifflige Grüns und weitläufige Fairwaybunker dafür, dass es auf dem Platz so manche Herausforderung zu meistern gilt. Aber keine Bange, allzu schwer wird es nie. Schließlich wurde bei der Planung des Platzes die Philosophie zugrunde gelegt, dass Wohlbefinden aus Vergnügen heraus entsteht. Kulinarisch auf ganzer Linie verwöhnt werden Saturnia-Gäste im Restaurant „Aqualuce“ sowie im mit einem Michelin Stern ausgezeichneten „All’Acquacotta“. Das Erfolgsrezept von Küchenchef Alessandro Bocci beruht auf frischen Zutaten lokaler Herkunft, die er nach bester gastronomischer Tradition der Toskana verarbeitet.



TERME DI SATURNIA SPA & GOLF RESORT

Das Resort liegt im Süden der Toskana, zwischen Saturnia und Montemerano. Wer nicht mit dem Auto anreist, fliegt am besten den Flughafen Rom-Fiumicino an. Von dort sind es etwa 150 km mit dem Auto nach Saturnia.