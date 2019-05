Dr. Hauschka Kosmetik geht auf Reisen – in einem recycelten Wohnwagen aus den 1970 Jahren. Mit an Bord sind neben einer großen Auswahl an Dr. Hauschka Produkten auch Make-up Artisten und Naturkosmetikerinnen. Einen Sommer lang führt die Dr. Hauschka Experience Tour zu Festivals, sowie Kunst-, Design- und Modemessen in ganz Europa.

Im individuell ausgebauten Vintage Airstream macht Dr. Hauschka die Welt seiner Naturkosmetik erlebbar und schafft Raum für spannende und entspannende Begegnungen. Besucher erhalten individuelle Beratung und können die Produkte ausgiebig testen. Außerdem werden Handeinstreichungen, Make-up Fresh-ups und Touch-ups angeboten. Zur Ruhe kommen, Energiereserven auftanken: Der Dr. Hauschka Airstream ist ein Wohlfühlort, der auch mit Sitzgelegenheiten im Außenbereich zum Verweilen einlädt.

Mit viel Weißraum zeigt das Design von Dr. Hauschka die zeitlose Schönheit der Marke. Schönheit und Zeitgeist prägen auch das neu gestaltete Interieur unseres Vintage-Airstream aus den 70er Jahren: Natürliche und helle Elemente schaffen einen Ort zum Wohlfühlen und einen Platz für inspirierende Begegnungen. Die Aluminiumhülle des Airstreams wurde dagegen bei der Restaurierung kaum angetastet. Um die Geschichte und den Charakter des Anhängers zu erhalten, wurden bei der Restaurierung bewusst kleine Kratzer und Beulen auf dem Aluminium belassen.



Die Daten der Dr. Hauschka Experience Tour 2019 gibt es unter www.drhauschka.de/trailertour