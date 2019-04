Dick lag der Schnee und kalt war‘s in München. Geduld lautete die Maxime dieses Tages. Und warten. Warten auf die Straßenbahn, aufs Taxi. Als ich endlich in Unterschleißheim im Infinity Hotel und Conference Resort ankam, war ich froh, wieder im Warmen zu sein. Das schicke 5-Sterne-Hotel, das weit über die Grenzen der Isar-Metropole hinaus bekannt ist als eines der Top-Hotels für Events und Veranstaltungen jeder Art und Größe, hat im Dezember sein nigelnagelneues Infinity Spa eröffnet.

Auf 1700 Quadratmetern hat sich der Münchner Interiordesigner Peter Buchinger austoben können und der Wellnessoase ein zeitlos modernes Ambiente gegeben. Hochwertige Stoffe, Farben wie Petrol und Zimt, dunkles Walnussholz in Kontrast zum Naturstein Travertin, die offenen Kamine in der Spa-Lobby und im Ruheraum strahlen Wärme und Gemütlichkeit aus. „Alles fließt“, scheint die weiche Form der Empfangstheke zu sagen, ebenso die Lampen in Tropfenform darüber und die Wandpaneelen dahinter.

Nicht nur die Businessgäste im 439-Zimmer-Haus freuen sich, dass sie nach einem anstrengenden Tag hier relaxen können: Ein paar Runden im 15 Meter langen Pool schwimmen, in der Sauna allen Stress rausschwitzen oder im Microsalt-Raum eine gesunde Meeresbrise einatmen. Oder auf der Spa-Terrasse mit schicken übergroßen Stehlampen frische Luft schnappen. Noch entspannender geht‘s nur bei einer Behandlung zu. Und auch da fühlt man sich wie am Meer.

Spa-Managerin Tanja Etzig nimmt mich mit in einen der sieben Räume und gleichzeitig auch auf eine kleine Reise. Kaum hat sie mich wohl und warm gebettet, entschleunigt mich sanftes Meeresrauschen. Schon träume ich mich an einen Strand in Bali, fühle den warmen Sand unter meinen Füßen, Salz auf meiner Haut, genieße den sonnig fruchtigen Duft, weiche Hände … „Frau Schambach, Sie dürfen jetzt unter die Dusche gehen“, flüstert mir eine Stimme ins Ohr und holt mich zurück aus meinem Kurzurlaub. Duschen? Ach ja, das Salz war ein sanftes Papaya-Peeling, das zum Cinq-Mondes-Ritual aus Indonesien gehört. Frisch geduscht folgt die Krönung des Rituals: eine sanfte balinesische Massage. Bei Streich- und Dehnbewegungen mit einem wohlriechenden Balsam lockern sich meine Verspannungen.

SPA inside Redakteurin Dorit Schambach tauschte Münchener Schmuddelwetter gegen einen Strandspaziergang auf Bali

Business-Hotel und Day Spa – geht das?

Gut sogar. Tagsüber ist es ruhig, am Abend kommen die Tagungsgäste, um ein bisschen runterzufahren. Ganz besonders spricht man mit dem Infinity Day Spa Wochenendgäste an, die für ein paar Stunden alleine, zu zweit oder als Gruppe hierher kommen. Die elegante und gut ausgestattete Spa-Suite für bis zu fünf Personen kann für drei Stunden oder den ganzen Tag gebucht werden – für einen Mädelsausflug ideal.

Was bekommt man für den Preis?

Das Tagesticket fürs Infinity Day Spa kostet 40 Euro. Bucht man eine Behandlung ab 90 Euro ist das Tagsticket inkludiert. Man erhält einen Spint, wo Bademantel und Handtücher bereit liegen und kann es sich in allen Bereichen des Spas gemütlich machen: Schwimmen, saunieren, ruhen, trainieren, träumen, Tee trinken, eine Kleinigkeit essen …



Was ist besonders?

Das Fitnesscenter kann sich sehen lassen: Schickes Ambiente und all das, was man fürs Workout braucht. Und nach dem Day-Spa-Aufenthalt: eine kleine Stärkung im französischen Le Bistro, ein feines Menü im Restaurant Reddox oder einfach nur ein prickelndes Getränk in der stylischen, dennoch gemütlichen „Wohnzimmer“-Bar.

INFINITY HOTEL & CONFERENCE RESORT MUNICH

Innenstadt und der Flughafen München sind ca. 45 Fahrminuten entfernt.