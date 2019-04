Ein Name, fünf Lodges, eine Idee: Six Senses Bhutan ist einerseits ein riesiges Wellness-Resort, andererseits besteht es aus fünf kleinen Einheiten, verteilt über das ganze Land. Im Oktober haben die Resorts Thimphu, Paro und Punakha eröffnet. Gangtey und Bumthang folgen 2019. Mark Swinton, General Manager, verweist stolz auf das „kollektive Glücksgefühl“, das für die Identität des Landes steht. „In diesem wahrlich mystischen Königreich im Himalaya gibt es so viel zu entdecken – landschaftlich, kulturell und spirituell.“

Ab 1300 Euro pro Suite (für zwei Personen mit Vollpension) kostet die Nacht in einer der Lodges. Urlauber sollen das „glücklichste Land der Welt“ an allen Standorten erkunden können. Die fünf Häuser verteilen sich auf Täler im Westen und in der Mitte des Königreichs – jedes mit eigenem Charakter und der Region samt Kultur und Natur angepasst. Zu den Erlebniswelten gehören Meditationen in Gebets-Pavillons und geführte Wanderungen durch Punakha. Wer mag, hilft bei der Farmarbeit in Gangtey und trifft sich zum Baumhaus-Dinner in Bumthang.