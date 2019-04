Hier geit di dat goot, so lautet das Motto des 4-Sterne-Hotels, das den urigen Charakter der Nordseeküste mit gehobenem, aber dennoch entspanntem Lifestyle verknüpft. Die Küstenperle liegt in Büsum direkt am Deich der Familienlagune, fußläufig zum UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer. Das Reizklima im Nordseeheilbad Büsum mit seiner Kombination aus Wind, Meersalz und hoher Luftfeuchtigkeit ist perfekt, um Husten und Schnupfen die rote Karte zu zeigen. Beispielsweise bei einem langen Spaziergang am Meer und anschließenden Wohlfühlmomenten im eigenen riesigen Badezimmer. Oder nach einem Algenpeeling im Spa in einem Hängekorb im kuscheligen Ruheraum abhängen.