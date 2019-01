Seehotel Wiesler – Rückzugsort ohne Kompromisse

Der Empfang ist herzlich: „Schön, dass Sie da sind. Willkommen im Schwarzwald und am Titisee.“ Eva Wiesler begrüßt weder im maßgeschneiderten Kostüm, noch im Dirndl. Stattdessen entspannter Casual-Chic. Sie und ihr Mann Klaus-Günther Wiesler lenken die Geschicke des gleichnamigen Seehotels hier im Hochschwarzwald. Seine Großeltern führten schon das Hotel Brugger, die Eltern eröffneten 1970 dann das Seehotel. Auf den ersten flüchtigen Blick könnte man meinen, die bewährte Tradition wird fortgeführt. Denn klar, es gibt natürlich im Restaurant ein wahres Prachtstück von Kuckucksuhr. Doch wer bei Wieslers übernachtet, tut das zu 98 Prozent CO2- sowie emissionsfrei und das nicht erst seit kurzem.

Vorreiter in Sachen Umwelt

Bereits seit Mitte der achtziger Jahre setzt man am Tisisee auf Umweltverträglichkeit, lange bevor der Begriff „Nachhaltigkeit“ in aller Munde war. Als Pionier wurde das Hotel bereits 2006 mit dem weltweit umfangreichsten Umweltmanagmentsystem EMAS zertifiziert. Um diese Prüfung zu bestehen, müssen verschiedene umweltgesetzliche Anforderungen erfüllt werden. Wer nun glaubt, die Wieslers laufen mit erhobenem Zeigefinger herum, irrt sich. Nachhaltiges Denken gehört einfach zu ihnen. „Das Hotel, so wie Sie es erleben, das sind ganz und gar wir“, erklärt Eva Wiesler während wir durchs Haus gehen und sie mir verschiedene Zimmer zeigt. Alle vereint der herrliche Blick auf den Titisee und das Thema Natur, das sich in den Farben und Materialien widerspiegelt. Bei der Einrichtung wurde hier und da Kork und vor allem Holz aus dem Schwarzwald verwendet.

Nichts von der Stange

So eine Hotelführung macht hungrig. Und so finden wir uns wenig später im Restaurant ein. Der Hausherr, Klaus- Günther Wiesler, gesellt sich zu uns. „Sie mögen Fleisch oder eher Fisch?“ Die Produkte kommen möglichst von den Bauern aus der Region, das Wild aus der eigenen Jagd, die meisten Weine aus dem nahen Kaiserstuhl. Wieslers selbst essen vegetarisch. Wer möchte, bekommt auch veganes Essen serviert. Apropos vegan – Eva Wiesler, gelernte Physiotherapeutin und Spa-Expertin, war eine der ersten, die ihren Gästen vegane Kosmetik angeboten hat. Deren wohltuende Wirkung kann man während einer der Behandlungen im Natur-Spa probieren. Alle Massagen hat Eva Wiesler übrigens selbst entwickelt. „Auch im Spa sollen die Gäste spüren, dass wir nichts von der Stange anbieten.“ Und wo, wenn nicht hier, ist eine Schwarzwälder-Kirsch-Massage ein perfekter Abschluss für einen entspannten Tag am Titisee im Hochschwarzwald.

Franka Hänig von SPA inside fuhr in den Hochschwarzwald und genoss die Ruhe am See.

Für wen ist das 4-Sterne-Superior-Hotel der perfekte Ort zum Erholen?

Wer den Schwarzwald kennenlernen will und eine entspannte Herberge sucht, weit weg vom Trubel eines klassischen Ferienhotels, ist hier richtig. Das Seehotel Wiesler liegt direkt am Titisee (mit eigenem Strand) und bietet 45 Zimmer mit Naturholz-Einrichtung, eine kreative badische Wellnessküche mit frischen Produkten aus der Region, teilweise auch biologisch und vegetarisch.

Was heißt „Umwelthotel“ konkret?

Das Haus führt konsequent seit Jahren ein nachweisbar nachhaltiges Betriebsmanagement. Dafür wurde es auch ein paarmal ausgezeichnet, u. a. mit dem Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg. Es werden zu 95 Prozent regenerative Energiequellen eingesetzt. Der Strom kommt aus 100 Prozent Wasserkraft und Photovoltaik. Wärme wird durch Hackschnitzel und Solarthermie produziert. Obwohl in einem Wellnesshotel immer viel Energie benötigt wird, machen es innovative Ideen in der Haustechnik und Architektur möglich, dass der Energieverbrauch weit unter dem Durchschnitt anderer Wellnesshotels liegt und Niedrig-Energiehaus-Niveau erreicht.

Die Highlights im Spa?

Das 1000 Quadratmeter große Spa bietet viel Platz zum Entspannen. Jeder findet, auch wenn das Spa gut besucht ist, sein ruhiges Plätzchen – und einen Ausblick auf den See. Zur Kelo- und Kräutersauna muss man raus in den Garten. Ein schönes, uriges Erlebnis. Wer mutig ist, springt danach in den See. Die Behandlungen im Day Spa sind alle selbst konzipiert. Neben der veganen Hausmarke, gibt es Produkte von Sanvino, Thalgo und Natural Make-up von Couleur Caramel.