Wellness Aphrodite: Die Besten der Besten

Im Dezember ehrte der Freizeit-Verlag Landsberg die besten Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum mit der Wellness Aphrodite 2018. In diesen Kategorien wurden die Hotels ausgezeichnet: Wellness-Küche, Fitness & Sport, Spa Personality, Beauty & Treatments, Spa-Design, Ökologie/Nachhaltigkeit, Logis und Gesamtkonzept. Den perfekten Rahmen für die glamouröse Verleihung gab das stylische Quellenhof Luxury Resort Passeier in Südtirol, das von der Jury mit der Wellness Aphrodite in der Kategorie „Logis“ belohnt wurde. In der Königskategorie „Gesamtkonzept“ siegte das Naturhotel Waldklause in Längenfeld, Österreich. Die Küche mit Wow-Eff ekt im Alpenresort Schwarz im Mieming, Österreich, war der Jury eine Aphrodite in der Kategorie „Wellness-Küche“ wert. In der Kategorie „Spa Design“ überzeugte Das. Goldberg in Bad Hofgastein, ebenfalls in Österreich. Die „Fitness & Sport“-Aphrodite trug das Andreus Golf & Spa Resort in St. Leonhard/Südtirol nach Hause, bei „Ökologie/Nachhaltigkeit“ hatte das Holzhotel Forsthofalm in Leogang, Österreich, die Nase vorn. Als „Spa Personality“ wurde Lisa Marie Stangier vom Interalpen-Hotel Tyrol in Buchen/Seefeld, Österreich geehrt und das Preidlhof Luxury DolceVita Resort in Naturns/Südtirol begeisterte bei „Beauty & Treatments“.