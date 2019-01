Park Igls: Hier sind Sie gut aufgehoben

Das Gesundheitszentrum Park Igls ist ein Pionier der F.X.-Mayr-Medizin. Gesunde Ernährung, bewusste Bewegung und tiefgreifende Regeneration stehen im Fokus. Beim kompetenten Team von ausgebildeten Mayr-Ärzten sind Gäste in fürsorglichen Händen und werden bestens betreut. Auch das sportliche Angebot stimmt und der kulinarische Genussfaktor kommt trotz diätetischem Ernährungsplan nicht zu kurz. Die entspannte Atmosphäre sowie die aufmerksamen, sympathischen Teams in allen Bereichen tragen zum Wohlfühlen bei. Das 4-Sterne-Haus bei Innsbruck, an einem Kraftort mit schönstem Panoramablick über die Tiroler Alpen, bietet seinen Gästen aus aller Welt in 51 großzügigen Zimmern und Suiten einen modern-gemütlichen Rahmen für den Kuraufenthalt. Alle Räume sind lichtdurchflutet, haben ein großzügiges Bad und einen Balkon. Wer nicht gerade seine individuell zugeschnittenen F.X.-Mayr-Behandlungen im Medi-Spa oder beim Personal Training, Yoga oder Schwimmen sein moderates Bewegungsprogramm absolviert, kann wunderbar im ansprechenden Aufenthaltsbereich mit Bibliothek und Kaminhalle relaxen, lesen, Schach spielen oder mit anderen Gästen plaudern. Das Tässchen Tee dazu gibt es an der Tee-Bar. Im Spa mit Hallenbad, Massageliegen, Textilsauna, Saunalandschaft und großzügigen Liegebereichen können Gäste sich treiben und in der Beautyabteilung verwöhnen lassen. Im top ausgestatteten Panorama-Fitnessraum mit toller Aussicht auf die Berge sorgen Michael Multerer und sein Team dafür, dass das Training nicht nur fit, sondern auch viel Spaß macht. Das abwechslungsreiche Aktivangebot umfasst Herz-Kreislauf, Kraft-Muskelaufbau, Koordination, Beweglichkeit und Entspannung.





