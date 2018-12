Spa Villa: SPA inside Sonderangebot

Im winzigen Ort Wingerode im Eichsfeld in Thüringen finden Sie ein schmuckes Haus der Schönheit – die Spa Villa. Das prächtige Fachwerkhaus mitten im Ort ist seit sechs Jahren ein ausgesuchtes Ziel für Beauty- und Wellnessfans aus nah und fern. Hier wird man nämlich nicht nur von Kopf bis Fuß nach allen Regeln der pflegenden und verschönernden Kunst verwöhnt. Inhaberin und Spa-Managerin Diana Keppler-Schmerbauch hat mit viel Herzblut und vollem Einsatz ein Refugium geschaffen, in dem ihre Gäste einfach mal entspannen können. Dafür hat sie zusammen mit Mann und Tochter das alte Fachwerkhaus komplett umgebaut und auf drei Etagen eine Wohlfühl-Hideaway geschaffen. Beautyräume für Haut, Hand und Haar befinden sich im Parterre, darüber in der Mitte des Hauses sieben Behandlungsräume, davon zwei Räume für Paarbehandlungen, Sauna, Dampfbad, zwei Ruheoasen, ein herrlich duftendes Bauern-Zirbenbett und eine Klangwoge. Auf dieser, der neuesten Errungenschaft, kann man bei einem musikalisch untermalten Powernapping neue Energie tanken. Ein Stockwerk höher gelangt man in fünf geräumige, stilvoll eingerichtete Spa-Suiten. Mit warmem Eichenparkett, harmonischen Braun-, Beige-, Lila und Grautönen und liebevoll ausgewählten Accessoires laden sie zum Bleiben ein. Und wenn man dann erstmal in der Whirlwanne relaxt, die in jeder Suite steht, will man sowieso nicht mehr weg. Das muss man ja auch nicht! Denn in der Spa Villa gehört zum Wohlfühlen auch der kulinarische Genuss. Man startet mit einem Sekt-Frühstück im stilvollen Gewölbekeller in den Tag und beendet diesen mit einem Abendmenü aus der leichten, gesunden Wellnessküche.

Mittlerweile hat die umtriebige Spa-Managerin Diana Keppler-Schmerbauch auch eine eigene Kosmetiklinie entwickelt. Auf Basis von weißem Tee pflegt und verwöhnt sie damit anspruchsvolle Frauen- aber auch Männerhaut. Und in der Kräuterküche, Herzstück der Spa Villa, werden erlesene Kräuter zu Masken und Packungen gemischt und einzigartige, hauseigene Öle kreiert. Sie wirken dann in Treatments wie etwa einer Ganzkörper-Peelingmassage mit Naturölsalzen oder einer Dekolleté-Lavendel-Behandlung. Bei der Wohlfühlmassage punktet Zirbenöl mit seiner wohltuenden Wirkung.

SPA inside-Leser erhalten 5% Rabatt auf das gesamte Angebotssortiment mit dem Gutscheincode ,,REDSPA’’

Jetzt zum Bestpreis buchen direkt auf www.spa-villa.de



Spa Villa Beauty & Wellness Resort,

37327 Wingerode, Tel. +49 3605 501234