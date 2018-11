Weihnachts-Überraschung: Six Senses Krabey Island

Es muss ja nicht immer Weihnachten im Schnee sein. Im Dezember eröffnet das Six Senses Krabey Island auf der gleichnamigen Privatinsel im exotischen Kambodscha. 40 Pool Villen verstecken sich in der üppig grünen Landschaft. Weitläufig ist das Six Senses Spa, welches inspiriert ist vom heiligen Fluss Khmer Kbal Spean und Anwendungen nach lokalen Methoden, Six Senses Signature Treatments und das innovative Six Senses Integrated Wellness Programm anbietet. Aufgepasst: Es gibt spezielle Eröffnungsangebote.