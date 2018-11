Verlosung: Wellness-Auszeit in der Küstenperle

In der kalten Jahreszeit ist eine kleine Wellness-Auszeit an der Nordsee genau das richtige. Körper und Geist erholen sich bei einer erfrischenden Wattwanderung. Anschließend geht es in die Sauna, relaxt man bei einer heißen Tasse Tee in der Bibliothek, nimmt einen Drink am Kamin oder probiert das leckere Essen im Restaurant Deichperle. Das Küstenperle Strandhotel & Spa in Büsum ist für so eine Auszeit der perfekte Ort. Nicht umsonst lautet das Motto des hauseigenen Wellnessbereichs: „Hier geiht di dat goot“! Mit drei Saunen, einem Indoor-Pool, Eisbrunnen, einer Wärmebank mit Fußbecken und zwei Ruheräumen können Sie hier rundum loslassen und entspannen. Wie wäre es mit einer vitalisierenden Massage, entschlackender Ganzkörperpackung oder wohltuendem Peeling im Spa?

Das Haus verfügt über 92 liebevoll und nordisch-frisch eingerichtete Zimmer und Suiten, teilweise mit Extras wie eigener Sauna und freistehender Badewanne – mit Meerblick. Wer mehr Platz und Privatsphäre schätzt, oder vielleicht mit Freundinnen eine Wellness-Reise plant, bucht am besten eines der sieben Appartements mit Platz für bis zu vier Personen.

Gewinnen Sie einen erholsamen Kurzurlaub an der Nordsee: zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, Halbpension (exkl. Getränke), Nutzung des Wellness- & Fitnessbereichs sowie einer Massage pro Person. Der Parkplatz direkt vor dem Haus und freies WLAN sind ebenfalls enthalten.

Senden Sie bis 2. Dezember 2018 eine Karte mit dem Stichwort „Küstenperle“ an: SPA inside, Aschmattstraße 8, 76532 Baden-Baden oder per E-Mail an gewinnen@redspa.de – Adresse bitte nicht vergessen!

Küstenperle Strandhotel & Spa ♦ Dithmarscher Str. 39 ♦ 25761 Büsum

