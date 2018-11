Cosmile: Jeder weiß, was drin ist!

Wer wissen will, welche Stoffe in einem kosmetischen Produkt enthalten sind, findet ab sofort alle Antworten auf Cosmile, der neuen unkomplizierten Verbraucher-App. Ziel der App ist, kosmetische Produkte noch transparenter zu machen und Verbraucher über die eingesetzten Inhaltsstoffe leicht verständlich zu informieren. Insbesondere Verbraucher mit Unverträglichkeiten profitieren von der neuen App, da sie mit deren Hilfe schnell und leicht erkennen können, ob Stoffe in einem Produkt enthalten sind, auf die sie möglicherweise allergisch reagieren. Die App-Verwender können einzelne Stoffe oder Stoffgruppen individuell vormerken und damit ihre App personalisieren.

Die Handhabung ist dabei denkbar einfach: Die App herunterladen, den Strichcode des Produkts einscannen und sich alle Inhaltsstoffe anzeigen lassen, die in dem Produkt enthalten sind. Zu jedem Stoff erhalten die Verbraucher eine kompakte Beschreibung sowie eine Erläuterung seiner Funktionen in Kosmetikprodukten.

Cosmile basiert auf Informationen zu den Inhaltsstoffen, welche die Kosmetikhersteller in Schönheitspflegeprodukten verwenden und die in Form der sogenannten INCI-Liste (International Nomenclature Cosmetic Ingredients-Liste) auf den Produkten abgebildet werden. Anhand von Cosmile können sich Verbraucher somit genau über ihre Kosmetika informieren. Eine regelmäßige und fortlaufende Aktualisierung der App ist hierbei selbstverständlich. Sollte sich die Zusammensetzung eines Produkts und damit die Inhaltsstoffliste eines Produkts einmal ändern, wird dies genauso durch die App erfasst wie neu auf den Markt kommende Produkte.

Birgit Huber, Bereichsleiterin des Kompetenzpartners Schönheitspflege beim IKW, sagt zur neuen App: „Wir begrüßen die neue App sehr. Cosmile bietet Verbrauchern eine echte Orientierungshilfe, da die App auf wissenschaftlich fundierten Daten über alle verwendeten Inhaltsstoffe beruht. Die App leistet damit einen wertvollen Beitrag zu Verbraucheraufklärung und Verbraucherschutz.“

Die Cosmile-App ist kostenfrei und frei von Werbung. Sie wird sowohl für iPhones und iPads im Apple App-Store als auch unter Google Play für Android-Smartphones ab sofort zum Download angeboten. http://cosmile-app.de/