Nüsse und Kerne sind die heimlichen Stars in unserer Küche – sie schmecken nicht nur köstlich, sie sind auch noch gesund, spenden Energie und lassen sich in jede Mahlzeit integrieren. In Keksen, Kuchen, Torten und Desserts punkten sie mit ihrem Aroma und geben dem Gebäck eine besondere Note – welche Naschkatze könnte schon einer Macadamia-Torte, Pekannuss-Cupcakes oder Pistazienküchlein mit flüssigem Kern widerstehen? Zum Frühstück oder in pikanten Mahlzeiten setzen die kleinen Energiespender köstliche und gesunde Akzente. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Haselnuss-Porridge zum Frühstück oder einem Kohlrabi-Apfelsalat mit Walnuss-Topping zum Mittagessen? Lassen Sie sich inspirieren und tauchen Sie ein in die wunderbare Welt der Nüsse und Kerne!

Autorin: Kathrin Ertl

Verlag: Thorbecke Vrrlag, 2016, www.thorbecke.de

72 Seiten, 12,99 Euro