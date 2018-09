Verlosung: Wasser, Ruhe und Genuss im Hotel Siebenquell

In Ihrem Zimmer des Vier-Sterne-Superior Hotels Siebenquell steht alles bereit, was Sie für die nächsten zwei Tage brauchen: eine Badetasche mit großem Badetuch, Bademantel und Slippern. Das ist die Grundausstattung für Ihre persönliche Auszeit im GesundZeitResort im Fichtelgebirge. Hier können Sie in Wasserwonnen schwelgen: auf fast 100 000 Quadratmetern erwartet Sie eine der Top-Thermenanlagen Deutschlands, deren fluoridhaltiges Thermalwasser aus fast 2000 Metern Tiefe sprudelt. Wasserwelt, Saunawelt, Fitnessstudio sowie der Spa-Bereich bieten Wellness, Entspannung und Erholung par Excellence. Bei einer GesundZeitReise können Sie römische, griechische und ägyptische Badekultur erleben oder im solehaltigen Floatingbad mit Unterwasserklängen schweben. Acht Saunen laden zum heißen Vergnügen ein.

Auch der kulinarische Genuss kommt im Siebenquell nicht zu kurz. Im Thermenbistro sowie in den drei Hotelrestaurants wird man mit frischen, regionalen wie internationalen Gerichten verwöhnt. Highlight für Fleisch-Liebhaber: das Steak-Restaurant. Die malerischen Wälder des Fichtelgebirges, die man schon vom Hotelzimmer aus sieht, und der Weißenstädter See sind lohnende Ausflugsziele, zu Fuß oder mit dem Rad.

Gewinnen Sie mit SPA inside: 2 Übernachtungen für 2 Personen im Siebenquell GesundZeitResort: Übernachtung im 4-Sterne-Superior-Hotel mit Halbpension (reichhaltiges Frühstücksbuffet und 4-Gang-Wahlmenü oder Themenbuffet am Abend) inkl. Nutzung aller Thermeneinrichtungen (Wasserwelt, Saunawelt, GesundZeitReise).

