Aldiana Club Costa Del Sol: Wohlfühlen ab der ersten Sekunde

– Advertorial –

Der Aldiana Club trägt zwar einen neuen Namen, ist aber ganz der alte geblieben: ein andalusisches Dorf inmitten eines herrlichen botanischen Gartens, direkt am Strand der Costa del Sol. Dank seiner erhöhten Lage hat man immer einen herrlichen Blick aufs Meer, nicht nur beim Essen auf der Restaurantterrasse. In 15 Kilometer Entfernung sieht man die Felsen von Gibraltar und manchmal hat man freie Sicht bis nach Afrika. Wenn das kein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten Andalusiens ist: Sevilla, Marbella, Puerto Banús und – Gibraltar. Für passionierte wie anspruchsvolle Golfer und Radsportler ist Andalusien übrigens perfekt im Frühjahr und Herbst. Im Aldiana Club Costa Del Sol kann man sich außerdem bei Tennis, Tauchen, Fitness oder Beachvolleyball und auch bei den Relaction-Kursen oder beim Bogenschießen auspowern. Wer danach seine Batterien aufladen möchte, muss nicht lange suchen. Das maurisch designte Welldiana Spa, das sich über zwei Etagen erstreckt, bietet wirklich alles für Körper, Geist und Seele: Indoorpool und Sonnenterrasse, Saunalandschaft, Dampfbad und Whirlpool. Welldiana, das bedeutet Wellness by Aldiana, Wohlfühlen nach dem Konzept der fünf Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser, die in der taoistischen Philosophie den ewigen Kreislauf des Lebens symbolisieren. Der Gast kann ganz individuell auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Wohlfühlbehandlungen genießen.

Beim Premiumclubkonzept von Aldiana steht das ganzheitliche Wohlbefinden der Gäste im Fokus, natürlich auch beim Thema Essen. All Inclusive – eine große Vielfalt an ausgewogenen, gesunden und qualitativ hochwertigen Angeboten für jeden Geschmack – von morgens bis abends. Echte landestypische Küche mit besten Zutaten frisch aus der Region! In Kooperation mit dem gleichnamigen Food und Lifestyle Magazin gibt es am Buffet zudem den EatSmarter! Corner: eine leichte, ausgewogene Kost, besonders wertvoll für Körper und Geist. Geschulte Köche bieten Allergikern neben gluten- und laktosefreien Produkten auch Tipps und ihren Rat an.

Weitere Informationen unter www.aldiana.de