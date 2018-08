Almyra Hotel: Top-Adresse nicht nur für Design-Fans

Das Almyra Hotel ist ein traumhaftes Refugium, um die „Aromen des Meeres“ zu genießen. Das Luxusdomizil in Paphos auf Zypern erfüllt gleich verschiedene Wünsche auf einmal: Das elegante 5-Sterne-Haus ist Mitglied der Design Hotels und liegt direkt an der Uferpromenade. Der Hafen, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und historische Stätten sind bequem zu Fuß zu erreichen. Und: Die vier hervorragenden 18-Loch-Golfplätze Zyperns liegen maximal 20 Autominuten entfernt.

Das Almyra selbst verfügt über diverse Pools, Tennis, Yoga und natürlich das ausgezeichnete Almyraspa. Für Abwechslung für jeden Geschmack ist also gesorgt. Schon beim Betreten der Lobby fällt der puristische Stil der Anlage angenehm auf. Die Zimmer sind auf dem neuesten Stand und insbesondere die vorgelagerten Suiten mit eigener Dachterrasse und Liegen fast an der Uferpromenade laden zum Verweilen ein. Ein besonderer Genuss ist das Frühstück, das unter alten Olivenbäumen im Freien eingenommen werden kann.

Und abends? Da schweift der Blick über einen der Pools hinaus auf die unendliche Weite des Meeres. Das Rauschen der Wellen und eine Sonne, die als glühender Feuerball im Meer versinkt, sorgen für unvergessliches Urlaubsfeeling.

Ein Spa wie es sein sollte

Almyra bedeutet „Aroma des Meeres“, und so greift das preisgekrönte Almyraspa die Energie des Meeres in seinen Bio-Anwendungen und Meerwasser-Therapien auf. Freundlicher Empfang, helle Behandlungsräume mit Meerblick, entspannende Musik … Bei der 60minütigen Vitality-Prana-Massage – einer holistischen Massage, so die Beschreibung, die neu im Treatment-Programm ist – werden die luxuriöse britische Bio-Kosmetikmarke ilā verwendet. Ilā steht im Sanskrit für „Erde“ und ist auch der Name der hinduistischen Göttin der Wahrheit. Ein Name, der Verpflichtung ist: Alle Bestandteile der Produkte stammen ausschließlich aus Pflanzen und Mineralien und zeichnen sich durch die Reinheit ihrer Inhaltsstoffe aus. Biologische Therapien auf maritimer Basis bieten die Hautpflegeprodukte der kalifornischen Linie Osea. Für die Anti-Aging-Facials schwört man auf QMS Medicosmetics.

www.almyra.com

Das komplette Special über Zypern gibt es in der LADY GOLF 1/2018 – auch als E-Paper erhältlich.