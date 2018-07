Tui legt Ratgeber für Fernreisen mit Kindern und Säuglingen auf

Mit dem Kleinkind nach Namibia oder dem Säugling nach Australien: Tui bündelt nützliche Tipps für reisebegeisterte Eltern in dem E-Book: „Fernreisen mit Säuglingen und Kindern“. Der Ratgeber stellt die 17 beliebtesten Fernreiseländer von Nord- und Mittelamerika über Afrika und Asien bis nach Australien vor und stuft sie in die Kategorien „Einsteiger“ und „Erfahrene“ ein. Dies erleichtert Interessierten die Wahl des richtigen Reiseziels. Die Leser erhalten außerdem zahlreiche Pack- und Checklisten zur Vorbereitung der großen Reise sowie praktische Tipps für den Langstreckenflug. Zusätzlich liefert das E-Book nützliche Informationen zu Versi-cherungen, medizinischer Vorsorge und notwendigen Dokumenten, die bei einer Fern-reise mit kleinen Kindern nicht fehlen dürfen. Der komplette Ratgeber steht zum kos-tenfreien Download unter www.tui.com/fernreisen-ebook bereit und ist in Zusammenarbeit mit der Buchautorin Gabriela Urban und der Agentur Suxeedo entstanden.