Kopenhagen – Dumont direkt Reiseführer

In der südlichsten Stadt Skandinaviens widerlegen die weltoffenen Kopenhagener jedes Klischee vom kühlen Norden, ein bisschen ausgeflippt im Latinerkvarteret, alternativ und multikulti in den Brückenvierteln, volkstümlich im Tivoli, anderswo geht es »hyggelig«, elegant oder ausgelassen zu. Mit den 15 »Direkt-Kapiteln« des Reiseführers von Hans Klüche können Sie sich zwanglos unter die Kopenhagener mischen, direkt in das Stadtleben eintauchen und die Highlights und Hotspots kennenlernen: moderne Architektur und royale Pracht, die neue nordische Küche, originelle Designshops und die Trendmeile am Stichkanal Nyhavn. In eigenen Kapiteln erfahren Sie, wo es sich in fremden Betten gut schläft ,…

Verlag: Dumont, 2017

120 Seiten, 11,99 €