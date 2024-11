NOBILIS GROUP übernimmt Mehrheit an TMC Nordic

Die Nobilis Group, der führende, konzernunabhängige und inhabergeführte Beauty-Distributeur und Service Partner in der DACH-Region, erwirbt im Zuge der angekündigten Expansionsstrategie eine Mehrheitsbeteiligung von 65% an TMC Nordic. Die Akquisition ist vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden.

TMC Nordic, ein etablierter und renommierter Distributeur für internationale Beauty Brands, ist seit über 20 Jahren in Dänemark, Norwegen, Finnland und Schweden erfolgreich tätig. Heidi Behrens, Mitgründerin des Unternehmens, wird weiterhin 35% der Anteile an TMC Nordic halten. Sie wird künftig auch wertvolle Impulse für die gesamte Unternehmensgruppe einbringen.

„Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für die Nobilis Group. Sie stärkt unsere Position als einer der führenden Distributions- und Service-Hubs im Beauty-Segment und ermöglicht uns, unseren Markenpartnern starke Konzepte und langfristige Lösungen zu bieten,“ so Udo Heuser, CEO & Managing Partner der Nobilis Group.

Heidi Behrens wird auch weiterhin als CEO mit ihrem erfahrenen Management-Team das operative Geschäft der TMC Nordic von Dänemark aus leiten. Eine Zentralisierung oder operative Zusammenlegung der Standorte ist nicht vorgesehen.

Operativ und strategisch unterstützt wird das Unternehmen zukünftig durch die Nobilis Group und deren Mitgesellschafter Gebr. Heinemann / Hamburg, die gemeinsam die Position von TMC als führendem Partner für Nischen- und Luxusmarken auf alle nordischen Märkte ausweiten und die nachhaltige Entwicklung der Organisation vorantreiben wollen.

„TMC Nordic ist zu einem bevorzugten Partner für Marken und Einzelhändler geworden, die eine starke Präsenz in den nordischen Ländern aufbauen möchten. Indem wir Mehrwert für unsere Geschäftspartner und Mitarbeiter schaffen, sichern wir Relevanz und Zielorientierung. Mit unserem strategischeren Ansatz haben wir neue Wege gefunden, unseren Stakeholdern ein überdurchschnittliches Wachstum zu bieten. Um auch weiterhin ein kontinuierliches Wachstum zu gewährleisten, werden wir durch die Partnerschaft mit der Nobilis Group und Gebr. Heinemann unsere Kompetenzen erweitern und unsere Position in den nordischen Ländern weiter stärken. Ich freue mich sehr auf diese neue Partnerschaft und auf eine gemeinsame, erfolgreiche und bedeutungsvolle Zukunft“, so Heidi Behrens, CEO von TMC Nordic.

Die Nobilis Group strebt in den kommenden Jahren ein signifikantes Umsatzwachstum an, mit dem Ziel, sich als führendes europäisches Powerhouse im Beauty-Segment zu etablieren.

